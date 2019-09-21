AMD откладывает выпуск Ryzen 9 3950X, но обещает новый Ryzen Threadripper уже в этом году

Многие энтузиасты с нетерпением ожидают пополнения семейства массовых процессоров с микроархитектурой Zen 2 флагманской моделью — 16-ядерным процессором Ryzen 9 3950X. Во время представления семейства Ryzen 3000 в июле его выход был обещан на сентябрь. Однако сегодня AMD разослала официальное предупреждение о том, что срок появления Ryzen 9 3950X в продаже сдвигается как минимум на два месяца. Но зато в ноябре компания хочет представить уже не только долгожданный массовый 16-ядерник, но и новое поколение процессоров для HEDT-сегмента, Ryzen Threadripper 3000.

Откровенно говоря, сомнения в том, что AMD сможет начать продажи Ryzen 9 3950X по изначально определённому графику — в сентябре, стали закрадываться уже давно. Даже 12-ядернная модель Ryzen 9 3900X, которая была официально представлена в июле, в розничной продаже доступна очень условно. Наблюдается настоящий дефицит: процессоров не хватает, во многих магазинах они попросту отсутствуют, а если и появляются, то очень ненадолго и по завышенным ценам. Очевидно, что AMD пока плохо справляется с отбором 7-нм кристаллов высокого качества (с хорошим частотным потенциалом и низким тепловыделением), необходимых для производства таких процессоров, в которых устанавливается одновременно по два восьмиядерных CCD-чиплета.

Выпуск Ryzen 9 3950X — ещё более сложная производственная задача, поскольку этот процессор должен использовать полнофункциональные CCD-чиплеты без отключенных ядер, но при этом укладываться в рамки 105-ваттного теплового пакета. И судя по всему, решить её в ранее намеченные сроки AMD не смогла. Поэтому начало продаж Ryzen 9 3950X отодвигается на ноябрь. «Мы уверены, что как только энтузиасты получат первый в мире 16-ядерный процессор массового сегмента […], они подтвердят, что ожидание того стоило», — говорится в заявлении компании.

Вместе с этим AMD решила несколько подсластить пилюлю и сообщила о том, что в ноябре Ryzen 9 3950X появится не в одиночестве, а вместе с высокопроизводительными процессорами Ryzen Threadripper 3000, также основанными на новой микроархитектуре Zen 2.

При этом никаких подробностей о предполагаемых характеристиках и особенностях перспективных Ryzen Threadripper 3000 производитель не сообщает, однако распространённое изображение содержит некоторые любопытные детали.

Как следует из подписи на маркетинговой иллюстрации, первый Threadripper нового поколения получит 24 вычислительных ядра. Естественно, в дальнейшем семейство наверняка расширится, однако пока AMD, судя по всему, опасается обещать процессоры, составленные из нескольких CCD-чиплетов, в которых задействуются все вычислительные ядра. Threadripper с 24 ядрами, очевидно, как и Ryzen 9 3900X, будет основываться на кристаллах лишь с шестью активными ядрами.

Стоит напомнить, что в последние дни стали появляться сообщения о том, что AMD может грозить недопоставка 7-нм кристаллов из-за перегрузки производственных мощностей TSMC. И хотя никаких достоверных подтверждений этой информации пока не было, всё указывает на то, что определённые проблемы действительно существуют. Перенос выхода Ryzen 9 3950X, как и отсутствие среди первых представителей серии Ryzen Threadripper 3000 ожидаемого процессора с 32 ядрами может как раз и быть отражением этих проблем.

AMD в своём заявлении обещает: «Мы сосредоточены на том, чтобы удовлетворить высокий рыночный спрос на наши процессоры AMD Ryzen третьего поколения». И это может значить только одно: компания признаёт, что спрос превышает предложение, но обязуется исправить ситуацию.



