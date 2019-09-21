AMD откладывает выпуск Ryzen 9 3950X, но обещает новый Ryzen Threadripper уже в этом году

AMD откладывает выпуск Ryzen 9 3950X, но обещает новый Ryzen Threadripper уже в этом году

Многие энтузиасты с нетерпением ожидают пополнения семейства массовых процессоров с микроархитектурой Zen 2 флагманской моделью — 16-ядерным процессором Ryzen 9 3950X. Во время представления семейства Ryzen 3000 в июле его выход был обещан на сентябрь. Однако сегодня AMD разослала официальное предупреждение о том, что срок появления Ryzen 9 3950X в продаже сдвигается как минимум на два месяца. Но зато в ноябре компания хочет представить уже не только долгожданный массовый 16-ядерник, но и новое поколение процессоров для HEDT-сегмента, Ryzen Threadripper 3000.

Откровенно говоря, сомнения в том, что AMD сможет начать продажи Ryzen 9 3950X по изначально определённому графику — в сентябре, стали закрадываться уже давно. Даже 12-ядернная модель Ryzen 9 3900X, которая была официально представлена в июле, в розничной продаже доступна очень условно. Наблюдается настоящий дефицит: процессоров не хватает, во многих магазинах они попросту отсутствуют, а если и появляются, то очень ненадолго и по завышенным ценам. Очевидно, что AMD пока плохо справляется с отбором 7-нм кристаллов высокого качества (с хорошим частотным потенциалом и низким тепловыделением), необходимых для производства таких процессоров, в которых устанавливается одновременно по два восьмиядерных CCD-чиплета.

Выпуск Ryzen 9 3950X — ещё более сложная производственная задача, поскольку этот процессор должен использовать полнофункциональные CCD-чиплеты без отключенных ядер, но при этом укладываться в рамки 105-ваттного теплового пакета. И судя по всему, решить её в ранее намеченные сроки AMD не смогла. Поэтому начало продаж Ryzen 9 3950X отодвигается на ноябрь. «Мы уверены, что как только энтузиасты получат первый в мире 16-ядерный процессор массового сегмента […], они подтвердят, что ожидание того стоило», — говорится в заявлении компании.

Вместе с этим AMD решила несколько подсластить пилюлю и сообщила о том, что в ноябре Ryzen 9 3950X появится не в одиночестве, а вместе с высокопроизводительными процессорами Ryzen Threadripper 3000, также основанными на новой микроархитектуре Zen 2.

При этом никаких подробностей о предполагаемых характеристиках и особенностях перспективных Ryzen Threadripper 3000 производитель не сообщает, однако распространённое изображение содержит некоторые любопытные детали.

AMD откладывает выпуск Ryzen 9 3950X, но обещает новый Ryzen Threadripper уже в этом году

Как следует из подписи на маркетинговой иллюстрации, первый Threadripper нового поколения получит 24 вычислительных ядра. Естественно, в дальнейшем семейство наверняка расширится, однако пока AMD, судя по всему, опасается обещать процессоры, составленные из нескольких CCD-чиплетов, в которых задействуются все вычислительные ядра. Threadripper с 24 ядрами, очевидно, как и Ryzen 9 3900X, будет основываться на кристаллах лишь с шестью активными ядрами.

Стоит напомнить, что в последние дни стали появляться сообщения о том, что AMD может грозить недопоставка 7-нм кристаллов из-за перегрузки производственных мощностей TSMC. И хотя никаких достоверных подтверждений этой информации пока не было, всё указывает на то, что определённые проблемы действительно существуют. Перенос выхода Ryzen 9 3950X, как и отсутствие среди первых представителей серии Ryzen Threadripper 3000 ожидаемого процессора с 32 ядрами может как раз и быть отражением этих проблем.

AMD в своём заявлении обещает: «Мы сосредоточены на том, чтобы удовлетворить высокий рыночный спрос на наши процессоры AMD Ryzen третьего поколения». И это может значить только одно: компания признаёт, что спрос превышает предложение, но обязуется исправить ситуацию.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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