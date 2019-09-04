Только в Китае продано более 10 млн смартфонов Huawei Y9 (2019)

У Huawei могут возникнуть проблемы с реализацией смартфонов в западных странах, но на домашнем рынке китайский телекоммуникационный гигант демонстрирует более чем впечатляющие результаты.

Сегодня один из высокопоставленных сотрудников Huawei разместил в сети Weibo сообщение, в котором говорится о том, что на китайском рынке было реализовано более 10 млн устройств Enjoy 9 Plus. За пределами Поднебесной данный аппарат носит имя Huawei Y9 (2019). В сообщении также говорится, что в настоящее время компания прекращает производство смартфонов этой модели, чтобы подготовиться к запуску следующего аппарата серии.

Примечательно, что речь идёт только о китайском рынке, а ведь общее количество проданных смартфонов Huawei Y9 (2019) должно быть ещё более впечатляющим. Популярность смартфона обусловлена тем, что при цене около $200 он обладает достаточно неплохой аппаратной «начинкой». Смартфон построен на базе фирменного 8-ядерного чипа Kirin 710. В наличии 6,5-дюймовый дисплей с поддержкой разрешения формата Full HD+ и соотношением сторон 19,5:9. Кроме того, аппарат имеет сдвоенную фронтальную камеру с датчиками на 13 и 2 Мп. Автономную работу обеспечивает аккумулятор ёмкостью 4000 мА·ч.

Следующий смартфон серии, который в Китае выйдет под названием Enjoy 10 Plus, будет представлен через два дня на мероприятии в городе Сиань. Он получит фронтальную камеру, расположенную в подвижном модуле, установленном в верхней торцевой части корпуса. Предполагается, что розничная цена новинки будет находиться в районе $200.



