AMD готовит гибридный процессор начального уровня Athlon 300GE

Компания AMD представила ещё отнюдь не все настольные процессоры нового поколения. В этом семействе явно не хватает нескольких процессоров начального ценового сегмента. Например, доступного гибридного процессора Athlon 300GE, который уже «засветился» перед камерой в Китае, а также был обнаружен в базе данных 3DMark.

Фотографию процессора Athlon 300GE опубликовал один из пользователей ресурса Chiphell. Данный гибридный процессор является частью семейства Picasso и сочетает в себе ядра Zen+ и встроенный графический процессор Vega. К сожалению, характеристики чипа источник не уточняет, однако эту информацию нам предоставляет база 3DMark.

Как нетрудно догадаться, новинка будет слабо отличаться от своего предшественника — Athlon 200GE. В новом Athlon 300GE мы увидим два физических ядра и четыре вычислительных потока, а также встроенную графику Vega, скорее всего Vega 3. Последняя будет обладать тремя вычислительными блоками, что означает наличие 192 потоковых процессоров. Максимальная частота процессорных ядер достигает 3,4 ГГц. Это на 200 МГц выше, чем у Athlon 200GE. А вот частоту встроенной графики тест определить не смог, ведь вряд ли она равна лишь 400 МГц, как указано в базе данных. Скорее всего, частота GPU также немного вырастет по сравнению с предшественником.

Гибридный процессор Athlon 300GE был протестирован в бенчмарке 3DMark FireStrike Ultra, где ожидаемо показал отнюдь не впечатляющий результат, ведь встроенная графика на такие тесты не рассчитана. Общий результат составил 269 баллов. Производительность встроенной графики была оценена в 257 баллов, а вот оценка процессора (Physics score) составила 5820 баллов. Сопоставимые результаты показывает и Athlon 200GE, лишь немного проигрывая по части CPU из-за более низких частот.

К сожалению, пока что не известно, когда именно компания AMD представит процессор Athlon 300GE и другие чипы начального уровня.



