Новый Apple Mac Pro будут производить в Китае, а не США

Новый Apple Mac Pro будут производить в Китае, а не США

Хотя нынешний настольный компьютер Mac Pro выпускается в Техасе с момента его появления на рынке в 2013 году, новая модель Mac Pro, представленная компанией Apple в этом месяце на конференции разработчиков WWDC 2019, как утверждает ресурс The Wall Street Journal, будет производиться в Китае.

Сообщается, что осуществляющая сборку компьютера Mac Pro компания Quanta Computer наращивает производство новой модели на заводе невдалеке от Шанхая. Учитывая более низкую заработную плату местного персонала и близость к другим поставщикам Apple в Азии, ожидается, что производство компьютера в Китае будет стоить Apple дешевле, чем его сборка в Соединённых Штатах.

Quanta уже занимается сборкой некоторых продуктов Apple, включая Apple Watch. Переход на производство в Китае позволит Apple избежать многих проблем, с которыми сталкиваются её поставщики при сборке Mac Pro в США.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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