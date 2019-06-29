Новый Apple Mac Pro будут производить в Китае, а не США
Хотя нынешний настольный компьютер Mac Pro выпускается в Техасе с момента его появления на рынке в 2013 году, новая модель Mac Pro, представленная компанией Apple в этом месяце на конференции разработчиков WWDC 2019, как утверждает ресурс The Wall Street Journal, будет производиться в Китае.
Сообщается, что осуществляющая сборку компьютера Mac Pro компания Quanta Computer наращивает производство новой модели на заводе невдалеке от Шанхая. Учитывая более низкую заработную плату местного персонала и близость к другим поставщикам Apple в Азии, ожидается, что производство компьютера в Китае будет стоить Apple дешевле, чем его сборка в Соединённых Штатах.
Quanta уже занимается сборкой некоторых продуктов Apple, включая Apple Watch. Переход на производство в Китае позволит Apple избежать многих проблем, с которыми сталкиваются её поставщики при сборке Mac Pro в США.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Hard
28.06.2019 18:48
29.06.2019 19:34