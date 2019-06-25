Huawei выпустит ноутбук Honor MagicBook Pro

Компания Huawei работает над новым ноутбуком Honor MagicBook Pro, который она планирует выпустить уже до конца этого лета. Это антисанкционный ноутбук – компания всем своим видом показывает, что может противостоять натиску США .



Honor MagicBook Pro получит экран с нестандартной диагональю 16,1 дюйма и разрешением Full HD, а также тонкий металлический корпус и тачпад без аппаратных кнопок мыши – они тоже будут сенсорными. В ноутбук встроят подсветку кнопок клавиатуры, хитро спрятанную веб-камеру и даже сканер отпечатков пальцев. Спойлер – камеру следует искать в кнопке F8, которая будет механизирована, а дактилоскоп встроят в кнопку включения.



В список характеристик войдут видеокарта NVIDIA GeForce MX250, 8 Гб оперативной памяти, процессор Intel Core i5-8265U, а также SSD на 512 гигабайтов, причем это могут оказаться параметры базовой конфигурации. Одной из главных фишек ноутбука окажется технология Magic-Link, которая позволяет на очень высокой скорости копировать информацию в смартфон и обратно – это ответ Apple с ее iTunes . Цена и сроки релиза Honor MagicBook Pro пока не установлены, и неясно, войдет ли в его состав ОС Windows 10, ведь у Huawei возник конфликт с Microsoft .