Huawei выпустит ноутбук Honor MagicBook Pro

Компания Huawei работает над новым ноутбуком Honor MagicBook Pro, который она планирует выпустить уже до конца этого лета. Это антисанкционный ноутбук – компания всем своим видом показывает, что может противостоять натиску США.

Honor MagicBook Pro получит экран с нестандартной диагональю 16,1 дюйма и разрешением Full HD, а также тонкий металлический корпус и тачпад без аппаратных кнопок мыши – они тоже будут сенсорными. В ноутбук встроят подсветку кнопок клавиатуры, хитро спрятанную веб-камеру и даже сканер отпечатков пальцев. Спойлер – камеру следует искать в кнопке F8, которая будет механизирована, а дактилоскоп встроят в кнопку включения.

В список характеристик войдут видеокарта NVIDIA GeForce MX250, 8 Гб оперативной памяти, процессор Intel Core i5-8265U, а также SSD на 512 гигабайтов, причем это могут оказаться параметры базовой конфигурации. Одной из главных фишек ноутбука окажется технология Magic-Link, которая позволяет на очень высокой скорости копировать информацию в смартфон и обратно – это ответ Apple с ее iTunes. Цена и сроки релиза Honor MagicBook Pro пока не установлены, и неясно, войдет ли в его состав ОС Windows 10, ведь у Huawei возник конфликт с Microsoft.

Максим Мишенев, MobileDevice


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Hard

←+Ctrl+→

Интересные новости
Монитор LG 34WL850-W имеет соотношение сторон 21:9Монитор LG 34WL850-W имеет соотношение сторон 21:9
Samsung готовит ноутбук с тянущимся экраномSamsung готовит ноутбук с тянущимся экраном
Ryzen 7 3800X сравнили с Core i9-9900K в тесте Geekbench 4Ryzen 7 3800X сравнили с Core i9-9900K в тесте Geekbench 4
Scythe Mugen 5 TUF Gaming Alliance: башенный CPU-кулер с подсветкойScythe Mugen 5 TUF Gaming Alliance: башенный CPU-кулер с подсветкой
Thermalright представила свои первые необслуживаемые СЖО Turbo RightThermalright представила свои первые необслуживаемые СЖО Turbo Right
Блок рекламы


Похожие новости
Chuwi LapBook Plus: ноутбук с экраном 4К и двумя SSD-слотамиChuwi LapBook Plus: ноутбук с экраном 4К и двумя SSD-слотами
One Mix 1S Yoga: ультракомпактный ноутбук с поддержкой перьевого управленияOne Mix 1S Yoga: ультракомпактный ноутбук с поддержкой перьевого управления
Samsung готовит ноутбук с тянущимся экраномSamsung готовит ноутбук с тянущимся экраном
ASUS TUF Gaming FX505DV: игровой ноутбук с процессором AMD RyzenASUS TUF Gaming FX505DV: игровой ноутбук с процессором AMD Ryzen
Ноутбук XIDU PhilBook Max как полноценная замена планшетамНоутбук XIDU PhilBook Max как полноценная замена планшетам
Ноутбук Apple MacBook Pro чуть не поджег своего владельцаНоутбук Apple MacBook Pro чуть не поджег своего владельца
Acer и Razer выпустили ноутбуки с видеокартами NVIDIA Quadro RTX 5000Acer и Razer выпустили ноутбуки с видеокартами NVIDIA Quadro RTX 5000
Rokid Vision: AR-очки, работающие со смартфонами и ноутбукамиRokid Vision: AR-очки, работающие со смартфонами и ноутбуками
Intel показала футуристический игровой ноутбукIntel показала футуристический игровой ноутбук
Dell представила игровые ноутбуки с новым дизайном и железомDell представила игровые ноутбуки с новым дизайном и железом
Последние новости
Подгружаем последние новости