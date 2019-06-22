Перо Microsoft Surface Pen может обзавестись дисплеем
Управление США по патентам и торговым маркам (USPTO) обнародовало патентную документацию Microsoft на новое перо Surface Pen, предназначенное для работы с портативными компьютерами семейства Surface.
Главная особенность новинки — интегрированный сенсорный дисплей на основе органических светодиодов (OLED). Этот экран, имеющий вытянутую форму, располагается на одной из боковых граней стилуса.
Предполагается, что на дисплей будет выводиться различная полезная информация — в зависимости от используемого в текущий момент приложения и выполняемых задач.
На экране также могут отображаться пиктограммы для выполнения тех или иных команд. Пользователи смогут быстро менять, скажем, инструменты в графическом редакторе или размер шрифта при наборе текста.
На дисплее также могут отображаться всевозможные системные уведомления.
Для новинки предусмотрена возможность распознавания силы нажатия и угла наклона. Тыльная часть стилуса, по всей видимости, сможет выполнять функции ластика.
Не исключено, что перо Surface Pen нового типа будет предлагаться для компьютеров Surface следующего поколения. Впрочем, о сроках выпуска такого стилуса ничего не сообщается.
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