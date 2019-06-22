Apple отзывает старые MacBook Pro из-за батареи. Куда обратиться в Украине

Apple запустила программу возврата для предыдущего поколения MacBook Pro. Речь о 15-дюймовых ноутбуках с MagSafe-разъемом, проданных между сентябрем 2015 года и февралем 2017 года, пишут AIN.UA

Причина — аккумуляторы, которые могут перегреваться или даже воспламеняться. Компания не уточняет причины поломки, но рекомендует покупателям отказаться от пользования ноутбуками и принести их для гарантийного обслуживания. Батареи заменят бесплатно.

Проверить, подходит ли ваш компьютер под условия программы, можно на специальном сайте по серийному номеру. Apple также позволяет найти ближайший магазин или сервисный центр для ремонта. Но в Украине эта функция не работает.

Как сообщили в техподдержке, украинские владельцы MacBook Pro могут обратиться за заменой батареи в A-Service и компанию Asbis. Принимать ноутбуки должен любой авторизированный сервисный центр.