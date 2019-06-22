Apple отзывает старые MacBook Pro из-за батареи. Куда обратиться в Украине

Apple запустила программу возврата для предыдущего поколения MacBook Pro. Речь о 15-дюймовых ноутбуках с MagSafe-разъемом, проданных между сентябрем 2015 года и февралем 2017 года, пишут AIN.UA

Apple отзывает старые MacBook Pro из-за батареи. Куда обратиться в Украине

Причина — аккумуляторы, которые могут перегреваться или даже воспламеняться. Компания не уточняет причины поломки, но рекомендует покупателям отказаться от пользования ноутбуками и принести их для гарантийного обслуживания. Батареи заменят бесплатно.

Проверить, подходит ли ваш компьютер под условия программы, можно на специальном сайте по серийному номеру. Apple также позволяет найти ближайший магазин или сервисный центр для ремонта. Но в Украине эта функция не работает.

Как сообщили в техподдержке, украинские владельцы MacBook Pro могут обратиться за заменой батареи в A-Service и компанию Asbis. Принимать ноутбуки должен любой авторизированный сервисный центр.


Михаил Сапитон, AIN


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Hard

←+Ctrl+→

Интересные новости
Aorus CV27Q: изогнутый игровой монитор с частотой обновления 165 ГцAorus CV27Q: изогнутый игровой монитор с частотой обновления 165 Гц
Samsung готовит ноутбук с тянущимся экраномSamsung готовит ноутбук с тянущимся экраном
Thermalright представила свои первые необслуживаемые СЖО Turbo RightThermalright представила свои первые необслуживаемые СЖО Turbo Right
Накопители Apacer AS2280P2 Pro M.2 PCIe SSD меняют цвет при нагревеНакопители Apacer AS2280P2 Pro M.2 PCIe SSD меняют цвет при нагреве
SilentiumPC Stella HP: вентиляторы охлаждения диаметром 120/140 мм с подсветкойSilentiumPC Stella HP: вентиляторы охлаждения диаметром 120/140 мм с подсветкой
Блок рекламы


Похожие новости
WWDC 2019: все анонсы Apple с ежегодной конференции разработчиковWWDC 2019: все анонсы Apple с ежегодной конференции разработчиков
Ноутбук Apple MacBook Pro чуть не поджег своего владельцаНоутбук Apple MacBook Pro чуть не поджег своего владельца
MacBook Pro загорелся и взорвалсяMacBook Pro загорелся и взорвался
Apple признала проблему с дисплеями MacBook Pro и бесплатно их починитApple признала проблему с дисплеями MacBook Pro и бесплатно их починит
Apple начала продажи обновлённого монитора LG UltraFine 4KApple начала продажи обновлённого монитора LG UltraFine 4K
Apple выпустила MacBook Pro 15 с 8-ядерными процессорами Core i9 по цене от $2399Apple выпустила MacBook Pro 15 с 8-ядерными процессорами Core i9 по цене от $2399
Apple Mac Pro (2019): первое изображение самого мощного компьютера AppleApple Mac Pro (2019): первое изображение самого мощного компьютера Apple
Apple тоже страдает от дефицита процессоров IntelApple тоже страдает от дефицита процессоров Intel
Ёмкость накопителей OWC Aura Pro X2 для компьютеров Apple достигает 2 ТбайтЁмкость накопителей OWC Aura Pro X2 для компьютеров Apple достигает 2 Тбайт
MacBook Pro в новом дизайне выйдет лишь в 2021 годуMacBook Pro в новом дизайне выйдет лишь в 2021 году
Последние новости
Подгружаем последние новости