Samsung готовит ноутбук с тянущимся экраном

Компания Samsung запатентовала ноутбук, экран которого может растягиваться и увеличиваться в размерах. Пока это всего лишь концепт да пара рендеров, но технологии Samsung вполне позволяют выпустить нечто подобное.



Как сообщается, экран ноутбука Samsung может увеличиваться на 50 процентов от первоначальных габаритов и приобретать новое соотношение сторон. Изначально оно вполне стандартное для ноутбуков, 16:9, но при растяжении оно сможет достигнуть почти что 32:9. Зачем оно вообще нужно, никто не знает – видимо, модель разрабатывается для геймеров, которые не способны «затащить скиллом» и опираются исключительно на железо в попытке обыграть соперника или пройти ту или иную игрушку без читов.



Сроки релиза ноутбука, само собой, никто не назначает – он может и вовсе не выйти, а саму технологию Samsung запросто может реализовать в каком-нибудь другом гаджете. Возникает лишь один вопрос – как будет обстоять дело с качеством продукта, ведь после оглушительного провала смартфона Galaxy Fold Samsung потеряла репутацию производителя качественных оригинальных экранов.