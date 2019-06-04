WWDC 2019: все анонсы Apple с ежегодной конференции разработчиков
Ежегодное мероприятие Apple началось с презентации новых продуктов, которых оказалось достаточно много. Разработчики представили новые программные и аппаратные решения, которые уже скоро станут доступны пользователям по всему миру.
iOS 13
Одним из ожидаемых релизов презентации стала новая мобильная платформа iOS 13, которая уже в этом году станет доступна обладателя iPhone. Разработка новой операционной системы велась с упором на общее повышение производительности. Представители компании обещают значительное увеличение скорости работы Face ID, а также существенное ускорение процесса запуска приложений.
Что касается других важных нововведений, то стоит отметить появление в iOS 13 полноценного ночного режима, обновлённую встроенную сенсорную клавиатуру, а также интеграцию большого количества новшеств, связанных с конфиденциальностью. Серьёзной переработке подверглись некоторые приложения, которые стали более удобными и функциональными. Были добавлены инструменты редактирования фото и видео, а также много других изменений.
watchOS 6
Новая программная платформа для смарт-часов получила немало любопытных функций. Разработчики добавили набор циферблатов, а также полноценную поддержку веб-магазина приложений App Store.
В представленной ОС продолжилось развитие функций, направленных на фиксирование пользовательской активности. Появились приложения, оптимизированные для носимых устройств и не требующие отдельной установки на сопряжённом iPhone.
macOS Catalina
Одним из самых важных нововведений macOS 10.15 Catalina является интеграция поддержки приложений iPad. На презентации Apple было продемонстрировано только три приложения, которые появятся на macOS, но в будущем их список будет расширяться.
Ещё одним важным моментом стало введение трёх отдельных приложений, которые предназначены для прослушивания музыки, подкастов и просмотра телевидения. Эти программные решения заменят собой устаревшее приложение iTunes.
iPadOS
Крупное обновление программной платформы для планшетов iPad, как утверждается, лучше справляется с многозадачностью, поддерживает функцию разделения экрана и имеет другие особенности. Кроме того, был существенно переработан домашний экран с виджетами.
Отдельно стоит отметить, что программная платформа является самостоятельной ОС, а не продуктом, который был портирован со смартфонов. Была проведена оптимизация приложений, а также добавлены новые функции.
tvOS 13
Новая версия телевизионной платформы Apple получила ряд фунций, среди которых особо следует выделить поддержку контроллеров игровых консолей PlayStation 4 и Xbox One. Это обновление станет актуальным, когда будет запущена игровая платформа Arcade.
Платформа tvOS 13 получила поддержку многопользовательского режима, который позволит всем членам семьи получать индивидуальные рекомендации, а также иметь собственные списки предпочтений.
Mac Pro
Новый Mac Pro стал самым производительным компьютером за всю историю Apple. Он идеально подходит для обработки изображений и видео формата 8К. Разработчики смогли решить одну из главных проблем, с которой сталкивались обладатели предыдущей версии устройства. Речь идёт о возможности изменения конфигурации аппаратных компонентов. Новый Mac Pro заключён в прямоугольны алюминиевый корпус, который отдалённо напоминает оригинальное компьютер, выпущенный в 2006 году. Это означает, что пользователь сможет повышать производительность Mac Pro в соответствии с собственными потребностями.
Pro Display HDR
Состоялся анонс 32-дюймового дисплея Retina Pro Display HDR, который поддерживает разрешение формата 6K. Он станет отличным решением для профессиональных фотографов и видеоредакторов, которым необходимо обрабатывать изображения и видео высочайшего качества. Вместе с монитором была представлена специальная подставка, которая будет продаваться отдельно.
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