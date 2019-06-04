WWDC 2019: все анонсы Apple с ежегодной конференции разработчиков

Ежегодное мероприятие Apple началось с презентации новых продуктов, которых оказалось достаточно много. Разработчики представили новые программные и аппаратные решения, которые уже скоро станут доступны пользователям по всему миру.

iOS 13

Одним из ожидаемых релизов презентации стала новая мобильная платформа iOS 13, которая уже в этом году станет доступна обладателя iPhone. Разработка новой операционной системы велась с упором на общее повышение производительности. Представители компании обещают значительное увеличение скорости работы Face ID, а также существенное ускорение процесса запуска приложений.

Что касается других важных нововведений, то стоит отметить появление в iOS 13 полноценного ночного режима, обновлённую встроенную сенсорную клавиатуру, а также интеграцию большого количества новшеств, связанных с конфиденциальностью. Серьёзной переработке подверглись некоторые приложения, которые стали более удобными и функциональными. Были добавлены инструменты редактирования фото и видео, а также много других изменений.

watchOS 6

Новая программная платформа для смарт-часов получила немало любопытных функций. Разработчики добавили набор циферблатов, а также полноценную поддержку веб-магазина приложений App Store.

В представленной ОС продолжилось развитие функций, направленных на фиксирование пользовательской активности. Появились приложения, оптимизированные для носимых устройств и не требующие отдельной установки на сопряжённом iPhone.

macOS Catalina

Одним из самых важных нововведений macOS 10.15 Catalina является интеграция поддержки приложений iPad . На презентации Apple было продемонстрировано только три приложения, которые появятся на macOS, но в будущем их список будет расширяться.

Ещё одним важным моментом стало введение трёх отдельных приложений, которые предназначены для прослушивания музыки, подкастов и просмотра телевидения. Эти программные решения заменят собой устаревшее приложение iTunes .

iPadOS

Крупное обновление программной платформы для планшетов iPad , как утверждается, лучше справляется с многозадачностью, поддерживает функцию разделения экрана и имеет другие особенности. Кроме того, был существенно переработан домашний экран с виджетами.

Отдельно стоит отметить, что программная платформа является самостоятельной ОС, а не продуктом, который был портирован со смартфонов. Была проведена оптимизация приложений, а также добавлены новые функции.

tvOS 13

Новая версия телевизионной платформы Apple получила ряд фунций, среди которых особо следует выделить поддержку контроллеров игровых консолей PlayStation 4 и Xbox One. Это обновление станет актуальным, когда будет запущена игровая платформа Arcade.

Платформа tvOS 13 получила поддержку многопользовательского режима, который позволит всем членам семьи получать индивидуальные рекомендации, а также иметь собственные списки предпочтений.

Mac Pro

Новый Mac Pro стал самым производительным компьютером за всю историю Apple . Он идеально подходит для обработки изображений и видео формата 8К. Разработчики смогли решить одну из главных проблем, с которой сталкивались обладатели предыдущей версии устройства. Речь идёт о возможности изменения конфигурации аппаратных компонентов. Новый Mac Pro заключён в прямоугольны алюминиевый корпус, который отдалённо напоминает оригинальное компьютер, выпущенный в 2006 году. Это означает, что пользователь сможет повышать производительность Mac Pro в соответствии с собственными потребностями.

Pro Display HDR

Состоялся анонс 32-дюймового дисплея Retina Pro Display HDR, который поддерживает разрешение формата 6K. Он станет отличным решением для профессиональных фотографов и видеоредакторов, которым необходимо обрабатывать изображения и видео высочайшего качества. Вместе с монитором была представлена специальная подставка, которая будет продаваться отдельно.



