Процессоры Ryzen 3000 смогут работать с памятью DDR4-3200 без разгона

Процессоры Ryzen 3000 смогут работать с памятью DDR4-3200 без разгона

Перспективные 7-нм процессоры AMD Ryzen 3000-й серии на базе архитектуры Zen 2 смогут работать с модулями оперативной памяти DDR4-3200 прямо из коробки, без дополнительного разгона. Об этом изначально сообщил ресурс VideoCardz, получивший информацию от одного из производителей материнских плат, а следом её подтвердил известный источник утечек с псевдонимом momomo_us.

Компания AMD улучшает поддержку памяти с каждым поколением процессоров Ryzen. Первые чипы на архитектуре Zen без дополнительного разгона работали с памятью DDR4-2666, пришедшие им на смену модели на Zen+ уже смогли работать «из коробки» с памятью DDR4-2933, и вот теперь следующему поколению Ryzen обеспечена поддержка DDR4-3200. Заметим, что процессоры Intel Coffee Lake по умолчанию поддерживают память DDR4-2666, а для работы с более быстрыми модулями уже нужен разгон.

Процессоры Ryzen 3000 смогут работать с памятью DDR4-3200 без разгона

К слову, Ryzen 3000 будут не первыми процессорами AMD, по умолчанию поддерживающими память DDR4-3200. Такой способностью обладают и чипы для встраиваемых систем Ryzen Embedded V1756B и V1807B, построенные на архитектуре Zen+.

Процессоры Ryzen 3000 смогут работать с памятью DDR4-3200 без разгона

Заметим, что 3200 МГц является наибольшей частотой, определённой стандартом JEDEC для памяти DDR4. Всё что выше, подразумевает разгон. И согласно неподтверждённым данным, в разгоне новые процессоры Ryzen 3000 смогут работать с памятью DDR4 с частотой до 4400–4600 МГц или даже выше. Конечно, всё будет зависеть от конкретного процессора и модуля памяти, и где-то получится добиться более высоких частот, а где-то нет. Возможно, и фигурировавший в слухах режим DDR4-5000 покорится новым процессорам AMD.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Hard

←+Ctrl+→

Интересные новости
ASRock представила новые материнские платы в семействе Z390 Phantom GamingASRock представила новые материнские платы в семействе Z390 Phantom Gaming
ID-Cooling DK-03 RGB PWM: низкопрофильный CPU-кулер с подсветкойID-Cooling DK-03 RGB PWM: низкопрофильный CPU-кулер с подсветкой
Видеокарты Radeon на базе Navi замечены в нескольких бенчмаркахВидеокарты Radeon на базе Navi замечены в нескольких бенчмарках
Образец 16-ядерного Ryzen 3000 показал впечатляющую производительность в Cinebench R15Образец 16-ядерного Ryzen 3000 показал впечатляющую производительность в Cinebench R15
Gigabyte добавила поддержку PCI Express 4.0 некоторым материнским платам с Socket AM4Gigabyte добавила поддержку PCI Express 4.0 некоторым материнским платам с Socket AM4
Блок рекламы


Похожие новости
Образец 16-ядерного Ryzen 3000 показал впечатляющую производительность в Cinebench R15Образец 16-ядерного Ryzen 3000 показал впечатляющую производительность в Cinebench R15
Уязвимости могут сделать процессоры AMD производительнее чипов конкурентаУязвимости могут сделать процессоры AMD производительнее чипов конкурента
Новый рекорд разгона памяти DDR4: взята отметка в 5700 МГцНовый рекорд разгона памяти DDR4: взята отметка в 5700 МГц
Результаты первых тестов 12-ядерного Ryzen 3000 настораживаютРезультаты первых тестов 12-ядерного Ryzen 3000 настораживают
AMD перевела процессоры Ryzen 3000 на более продвинутый степпинг B0AMD перевела процессоры Ryzen 3000 на более продвинутый степпинг B0
Ноутбуки Lenovo ThinkPad T495, T495s и X395 получили процессоры AMD Ryzen ProНоутбуки Lenovo ThinkPad T495, T495s и X395 получили процессоры AMD Ryzen Pro
Самый мощный суперкомпьютер мира будет использовать процессоры AMD с архитектурой, отличной от Zen 2Самый мощный суперкомпьютер мира будет использовать процессоры AMD с архитектурой, отличной от Zen 2
В онлайн-магазинах замечены чипы AMD Ryzen 9 3800X, Ryzen 7 3700X, Ryzen 5 3600XВ онлайн-магазинах замечены чипы AMD Ryzen 9 3800X, Ryzen 7 3700X, Ryzen 5 3600X
На фоне подготовки к выпуску Ryzen 3000 производители материнских плат сетуют на проблемыНа фоне подготовки к выпуску Ryzen 3000 производители материнских плат сетуют на проблемы
GeForce и Ryzen: дебют новых ноутбуков ASUS TUF GamingGeForce и Ryzen: дебют новых ноутбуков ASUS TUF Gaming
Последние новости
Подгружаем последние новости