Процессоры Ryzen 3000 смогут работать с памятью DDR4-3200 без разгона

Перспективные 7-нм процессоры AMD Ryzen 3000-й серии на базе архитектуры Zen 2 смогут работать с модулями оперативной памяти DDR4-3200 прямо из коробки, без дополнительного разгона. Об этом изначально сообщил ресурс VideoCardz, получивший информацию от одного из производителей материнских плат, а следом её подтвердил известный источник утечек с псевдонимом momomo_us.

Компания AMD улучшает поддержку памяти с каждым поколением процессоров Ryzen. Первые чипы на архитектуре Zen без дополнительного разгона работали с памятью DDR4-2666, пришедшие им на смену модели на Zen+ уже смогли работать «из коробки» с памятью DDR4-2933, и вот теперь следующему поколению Ryzen обеспечена поддержка DDR4-3200. Заметим, что процессоры Intel Coffee Lake по умолчанию поддерживают память DDR4-2666, а для работы с более быстрыми модулями уже нужен разгон.

К слову, Ryzen 3000 будут не первыми процессорами AMD, по умолчанию поддерживающими память DDR4-3200. Такой способностью обладают и чипы для встраиваемых систем Ryzen Embedded V1756B и V1807B, построенные на архитектуре Zen+.

Заметим, что 3200 МГц является наибольшей частотой, определённой стандартом JEDEC для памяти DDR4. Всё что выше, подразумевает разгон. И согласно неподтверждённым данным, в разгоне новые процессоры Ryzen 3000 смогут работать с памятью DDR4 с частотой до 4400–4600 МГц или даже выше. Конечно, всё будет зависеть от конкретного процессора и модуля памяти, и где-то получится добиться более высоких частот, а где-то нет. Возможно, и фигурировавший в слухах режим DDR4-5000 покорится новым процессорам AMD.



