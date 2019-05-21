Apple выпустила MacBook Pro 15 с 8-ядерными процессорами Core i9 по цене от $2399

Внезапно без предварительного анонса Apple представила обновленные 13- и 15-дюймовые ноутбуки MacBook Pro с Touch Bar, которые теперь предлагаются в конфигурации с новыми производительными процессорами серии Core i.

Apple MacBook 2019

Процессоры

Apple традиционно не сообщает конкретную модель процессора – в максимальной конфигурации MacBook Pro 15 указан лишь Intel Core i9 с рабочими частотами от 2,3 до 4,8 ГГц или от 2,4 до 5,0 ГГц. Исходя из перечисленных характеристик, можно предположить, что это Core i9-9880H и Core i9-9980HK. Базовая конфигурация основана на шестиядерном Core i7 с частотами от 2.6 ГГц до 4.5 ГГц.

MacBook Pro 13 теперь предлагается в конфигурациях начиная с четырехъядерного Core i5 8-го поколения с частотами 2.4-4.1 ГГц заканчивая четырехъядерным Core i7 с максимальной частотой 4.7 ГГц.

ОЗУ, ПЗУ и графическая подсистема

Новые MacBook Pro оснащаются 16 или 32 ГБ ОЗУ, ПЗУ в объёме от 256 ГБ до 4 ТБ, а также неизмененной графической подсистемой в лице Radeon Pro 555X/560X или Pro Vega 16/Pro Vega 20.

Apple MacBook Pro 2019

Производительность

По заявлению Apple, новый MacBook Pro 15 на Core i9 является «быстрейшим ноутбуком Mac в истории» и имеет увеличенную на 40% производительность относительно версий с шестиядерными процессорами Core i7, а по сравнению с четырёхъядерными моделями прирост и вовсе двукратный.

Изменения клавиатуры

Помимо этого, имеется информация об очередных незначительных изменениях клавиатуры с механизмом 3-го поколения. В частности, был изменён материал механизма «бабочка», что должно предотвратить залипание клавиш и положительным образом сказаться на пользовательском опыте. Также был продлен срок гарантии для ремонта клавиатуры.

Стоимость

Стоимость обновлённого MacBook Pro 15 составляет $2399 за минимальную конфигурации и $6550 за максимальную, тогда как ценник на MacBook Pro 13 начинается с отметки $1799.


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