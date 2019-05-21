В SiSoftware «засветился» маломощный 10-нм процессор Tiger Lake

В SiSoftware «засветился» маломощный 10-нм процессор Tiger Lake

База данных теста производительности SiSoftware регулярно становится источником информации о тех или иных процессорах, которые ещё не были представлены официально. На этот раз здесь обнаружилась запись о тестировании нового чипа Intel поколения Tiger Lake, для производства которого используется многострадальный 10-нм техпроцесс.

Для начала напомним, что Intel анонсировала выпуск процессоров Tiger Lake на недавней встрече с инвесторами. Конечно же, каких-либо подробностей о данных чипах не сообщалось. Однако появление записи об одном из них в базе SiSoftware указывает на то, что хотя бы образцы Tiger Lake у Intel уже имеются и ведётся активная разработка.

В SiSoftware «засветился» маломощный 10-нм процессор Tiger Lake

Протестированный в SiSoftware процессор обладает всего двумя ядрами и крайне низкими тактовыми частотами. Базовая частота составляет всего 1,5 ГГц, тогда как в режиме Turbo она вырастает всего до 1,8 ГГц. Чип обладает 2 Мбайт кеша третьего уровня, а на каждое ядро приходится по 256 Кбайт кеша второго уровня.

В SiSoftware «засветился» маломощный 10-нм процессор Tiger Lake

Судя по характеристикам, это лишь инженерный образец процессора Tiger Lake для компактных мобильных устройств с минимальным энергопотреблением. Возможно, это будет один из самых младших чипов в новом поколении, относящийся к семейству Core-Y, Celeron или Pentium. На данный момент даже не известно, есть ли у него поддержка Hyper-Threading.

В SiSoftware «засветился» маломощный 10-нм процессор Tiger Lake

Напомним, что 10-нм процессоры Tiger Lake должны появиться вслед за долгожданными процессоры Ice Lake в 2020 году и станут их преемниками. Они будут построены на свежей архитектуре Willow Cove и получат встроенную графику с архитектурой Intel Xe, то есть двенадцатого поколения. Изначально новинки появятся в мобильном сегменте.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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