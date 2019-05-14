Lenovo представила сверхкомпактные неттопы ThinkCentre Nano M90n

Компания Lenovo анонсировала неттопы серии ThinkCentre Nano M90n с корпусами объемом всего 0,35 и 0,55 литра в зависимости от модели. Стоимость стартует от $540, а старт продаж намечен на август текущего года.



Неттоп Lenovo ThinkCentre Nano M90n обладает размерами 179х88х22 мм, как у смартфона Xiaomi Mi Max 3, и весит около 550 граммов. Он построен на CPU Intel Core восьмого поколения, вплоть до Core i7, имеет до 16 Гб RAM и SSD до 512 гигабайтов. В наличии ОС Windows 10 Pro, активная система отвода тепла и куча разъемов, включая сетевую карту и пару высокоскоростных USB-C, один из которых используется для зарядки.



ThinkCentre Nano M90n IoT получил пассивную систему охлаждения в виде огромного радиатора сверху корпуса, толщину 34 миллиметра, вес 750 граммов и до 8 Гб ОЗУ. Также есть SSD до 512 Гб и процессоры Intel Celeron или Core i3 восьмого поколения. Оба неттопа защищены от влаги, пыли и ударов, а также падений.