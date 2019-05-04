NVIDIA отменит градацию чипов Turing по частотному потенциалу

NVIDIA отменит градацию чипов Turing по частотному потенциалу

Графические процессоры NVIDIA Turing помимо аппаратной трассировки лучей и архитектурных усовершенствований получили и ещё одно важное отличие от предшественников. Для них NVIDIA ввела дифференциацию по разгонному потенциалу. Фактически сейчас компания поставляет по две разновидности графических процессоров для видеокарт GeForce RTX 2080 Ti, 2080 и 2070, отличающиеся качеством кремниевого кристалла. Чипы с лучшим оверклокерским потенциалом стоят для партнёров NVIDIA дороже, но зато их можно гарантированно устанавливать в видеокарты с заметным заводским разгоном, в то время как обычные чипы могут оказаться способны лишь к работе в номинальном режиме. Это обуславливает значительный разброс в стоимости серийных карт GeForce RTX в зависимости от того, заявляется ли для них заводской разгон или нет. Однако судя по поступающей информации, в скором времени NVIDIA собирается свернуть инициативу по продаже отборных кристаллов Turing по более высокой цене.

Как сообщает главный редактор немецкой версии Tom’s Hardware Игорь Валлосек (Igor Wallossek), с конца мая NVIDIA начнёт поставлять своим партнёрам новые ревизии процессоров TU104 и TU106 для видеокарт GeForce RTX 2080 и 2070. Они будут предполагать лишь по одной версии каждого вида, TU104-410 и TU106-410, которые не будут иметь дополнительной градации по верифицированному частотному потенциалу.

Напомним, в настоящее время процессоры TU104 и TU106 поставляются в версиях TU104-400A и TU106-400A для карт с заводским разгоном и TU104-400 и TU106-400 — для ординарных версий GeForce RTX 2080 и 2070. Однако практика показывает, что реальные различия между потолком разгона для разных версий чипов не слишком заметны. Совершенствование 12-нм технологии TSMC, по которой производятся GPU поколения Turing, привело к тому, что сходящие с конвейера микросхемы в большинстве своём похожи по частотным возможностям, и смысл как-то дополнительно сортировать их теряется.

По этой причине NVIDIA решила отказаться от процедуры предварительной сортировки, предлагая партнёрам закупать однотипные с точки зрения целевых частот чипы, и при необходимости организовывать отбор более удачных экземпляров своими силами. В ближайшее время компания должна подготовить свежую версию прошивки, совместимую с новыми ревизиями процессоров TU104-410 и TU106-410 и снимающую ограничения по заводскому разгону «не-оверклокерских» чипов без литеры A в маркировке.

NVIDIA отменит градацию чипов Turing по частотному потенциалу

Можно надеяться, что унификация процессоров TU104 и TU106 с точки зрения целевых частот станет причиной некоторого удешевления карт GeForce RTX 2080 и 2070, в особенности модификаций с повышенными частотами. Новые чипы TU104-410 и TU106-410 будут реализовываться по цене более простых версий предшествующей ревизии, а кроме того, NVIDIA собирается снизить цену на оверклокерские чипы TU104-400A и TU106-400A на $50 до тех пор, пока они не будут полностью распроданы.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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