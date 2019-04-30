Компания Samsung представила 43-дюймовый «вертикальный» телевизор Sero. Главной особенностью новинки является способность экрана поворачиваться на 90° для просмотра вертикальных видео.

Новый Samsung Sero представляет собой 43-дюймовый QLED-дисплей, который устанавливается на напольную подставку. Он также может подключаться к телефону с помощью NFC , чтобы транслировать всё, что находится на экране вашего мобильного телефона, на телевизор, когда он находится в вертикальном режиме.

В горизонтальном режиме Sero работает как обычный телевизор. Sero также поддерживает голосовой помощник Bixby, имеет встроенные микрофоны и 4.1-канальный 60-ваттный динамик.

Samsung Sero будет доступен в Южной Корее к концу мая. Стоимость телевизора составит 1 890 000 вон ($1618). Будет ли Sero поставляться за пределами страны – неизвестно.