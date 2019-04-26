Запаситесь терпением: 10-нм процессоров Intel для десктопов не будет до 2022 года

Как следует из просочившихся в прессу документов о ближайших планах компании Intel на процессорном рынке, будущее компании вырисовывается далеко не в радужных тонах. Если документы верны, то увеличение числа ядер в массовых процессорах до десяти штук произойдёт не ранее 2020 года, 14-нм процессоры будут господствовать в настольном сегменте вплоть до 2022 года, а ставший камнем преткновения «тонкий» 10-нм техпроцесс микропроцессорный гигант будет обкатывать исключительно в мобильном сегменте на энергоэффективных процессорах U- и Y-серий. При этом пробные поставки Ice Lake могут начаться уже в середине текущего года, но полномасштабного распространения мобильных 10-нм чипов тоже придётся подождать — как минимум до середины 2020 года.

«Дорожная карта» Intel со столь неожиданными откровениями оказалась в распоряжении журналистов нидерландского сайта Tweakers.net. Издание указывает, что источником слайдов с планами является презентация одного из ведущих партнёров микропроцессорного гиганта, компании Dell. Однако при этом актуальность представленных материалов остаётся под вопросом, хотя все прошедшие анонсы в них описываются верно.

Как следует из приведённых данных, следующее обновление массовых процессоров для настольных систем планируется лишь во втором квартале 2020 года, когда на смену Coffee Lake Refresh придут процессоры с кодовым именем Comet Lake. При этом информация о том, что Comet Lake могут получить модификации с увеличенным до десяти числом вычислительных ядер, подтверждается. Но при этом для производства Comet Lake микропроцессорный гигант продолжит применять 14-нм техпроцесс. Более того, следующее за Comet Lake поколение CPU для настольного сегмента также не планируется переводить на более прогрессивный техпроцесс и новую микроархитектуру. Ожидаемые в 2021 году процессоры Rocket Lake продолжат производиться по 14-нм технологии, вновь предлагая не более десяти вычислительных ядер.

Из этого можно сделать вывод о том, что пользователи настольных систем смогут получить в своё распоряжение процессоры Intel , производимые по более современным техпроцессам, лишь в 2022 году. И вероятно, ими смогут быть уже какие-то решения на базе 7-нм технологии, имеющие прогрессивную микроархитектуру класса Cove, например, Golden Cove или Ocean Cove. В ближайшие же два с половиной года существующий застой будет продолжаться. Правда, стоит упомянуть, что в начале 2021 года Intel планирует заняться обновлением платформы, введя в неё поддержку PCI Express 4.0. По крайней мере, такое намерение обозначено для процессоров Xeon E начального уровня, которые традиционно основываются на той же полупроводниковой базе, что и потребительские Core.

Что касается мобильного сегмента, то, как это ни удивительно, 10-ядерные 14-нм процессоры Comet Lake микропроцессорный гигант планирует внедрять и в нём. Однако, очевидно, что это будут какие-то нишевые решения с тепловым пакетом, выходящим за 65-ваттные рамки. Более же подходящие для тонких и лёгких систем процессоры Comet Lake U-серии с TDP до 28 Вт получат до шести вычислительных ядер, а Comet Lake Y-серии с TDP порядка 5 Вт будут располагать двумя или четырьмя ядрами. Приход дизайна Comet Lake в мобильный сегмент ожидается синхронно с десктопами — во втором квартале 2020 года.

Широкое распространение мобильных процессоров, произведённых по 10-нм технологии, можно ждать лишь в начале 2021 года. Именно тогда Intel запланировал освоить выпуск четырёхъядерных Tiger Lake серий U и Y с четырьмя вычислительными ядрами и новой микроархитектурой Willow Cove. Правда, для страховки Intel планирует в тот же срок выпустить и мобильные 14-нм Tiger Lake, что выдаёт некую неуверенность компании в собственных силах.

Впрочем, при этом Intel всё-таки должна сдержать и данные ранее обещания о том, что системы, построенные на 10-нм процессорах, будут доступны на прилавках магазинов до конца этого года. Анонс 10-нм первенца Ice Lake с двумя и четырьмя ядрами и принципиально новой микроархитектурой Sunny Cove запланирован на второй квартал текущего года (очевидно, он произойдёт в рамках выставки Computeх). Однако при этом в документах сделана важная пометка — «limited», означающая, что поставки Ice Lake будут носить ограниченный характер. Что это может значить, сказать трудно, особенно если вспомнить, что формально 10-нм процессоры компания Intel ограниченно поставляет уже целый год — речь идёт о двухъядерных Cannon Lake без графического ядра.

Также в планах компании отдельно обозначен предстоящий во втором квартале этого года анонс процессоров Lakefield — собранных с применением технологии Forveros многокристальных систем-на-чипе с TDP 3–5 Вт, в которых будет одновременно присутствовать одно «большое» 10-нм ядро Sunny Cove и четыре 10-нм ядра класса Atom. Стоит напомнить, что такие решения Intel проектирует под конкретного заказчика, поэтому массовыми они тоже не станут.

Таким образом, если опубликованная информация о планах Intel является истинной, следует подготовиться к тому, что в ближайшем будущем проблемы компании, возникшие из-за провального перехода на 10-нм процесс, никуда не денутся. Отголоски проблем так или иначе будут преследовать микропроцессорного гиганта до 2022 года, причём сильнее всего они скажутся на состоянии дел в десктопном сегменте.



