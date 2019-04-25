ASUS выпустила сверхтонкий игровой ноутбук Zephyrus G на процессоре AMD Ryzen 7

Компания Asus представила нового члена семейства Zephyrus, ультратонкий игровой ноутбук ROG Zephyrus G. Zephyrus G с модельным номером GA502 стал дешевле чем его предшественники, тем не менее будет предлагать высокую производительность в сочетании с тонкостью и легкостью.

Характеристики

Asus Zephyrus G GA502 обладает 15,6-дюймовый дисплеем с разрешением FHD и поставляется в вариантах с частотой обновления 60 Гц и 120 Гц. Экран лэптопа занимает 81% всей площади крышки.

В качестве аппаратной основы новый Zephyrus G использует четырехъядерный процессор AMD Ryzen 7 3750H и графический чип GTX 1660 Ti с архитектурой Turing. Такая комбинация должна обеспечить эффективную многозадачность, а также продлить срок службы батареи. В режиме Turbo GTX 1660 Ti может увеличить частоту до 1335 МГц при 60 Вт. Дополнительное увеличение скорости должно помочь лучше использовать дисплей с частотой 120 Гц для более плавного игрового процесса.

Что касается остальной части спецификации, интересно видеть, что Zephyrus G поставляется без жесткого диска, а имеет только один 512 ГБ NVMe SSD. Объём оперативной памяти DDR4 составляет 8/16 ГБ. Также стоит отметить наличие клавиатуры с технологией ROG Overstroke, которая обеспечивает быстрое срабатывание клавиш и точность ввода даже при одновременном нажатии нескольких клавиш.

Варианты подключения включают 3 порта USB 3.1 Gen1 Type-A и 1 порт USB 3.1 Gen2 Type-C с возможностью зарядки и возможностями DisplayPort 1.4-out. Порт Thunderbolt 3 отсутствует, а скорости беспроводного переменного тока ограничены скоростями 1?1. Время автономной работы ноутбука достигает 8,8 часа. Толщина лэптопа составляет 20 мм, вес – 2,1 кг.

Доступность, цена

Asus Zephyrus G GA502 доступен с сегодняшнего дня по всему миру. Стоимость лэптопа в Великобритании с 8 ГБ памяти DDR4 составляет 1199 фунтов стерлингов ($1549), версия с 16 ГБ DDR4 обойдется в 1249 фунтов стерлингов ($1614).