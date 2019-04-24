Intel представила процессоры Core 9-го поколения для ноутбуков

Спустя полгода после выхода десктопных процессоров Core 9-го поколения Intel представила мобильные процессоры для ноутбуков и других подобных мобильных устройств. Новый модельный ряд процессоров Intel Core 9-го поколения представлен чипами i5, i7 и i9.

По заявлениям Intel , новые процессоры являются наиболее производительной мобильной платформой как для игр, так и для работы.

Быстродействие новой архитектуры

Новые процессоры построены на усовершенствованной 14-нм архитектуре Coffee Lake. Представители Intel заявили, что среднее быстродействие относительно моделей трёхлетней давности в играх выросло на 56%, в работе с 4K-видео – на 54%, а общая производительность относительно предыдущего поколения выросла на 33%.

Core i9

Топовым процессором Intel Core 9-го поколения стал 8-ядерный 16-поточный Core i9-9980HK с базовой частотой 2,4 ГГц. Индекс «K» подразумевает наличие технологии Intel Turbo Boost 2.0, поднимающую максимальную частоту до 5 ГГц. Процессор имеет технологию Hyper-Threading и способен разгоняться. Объём кэш-памяти L3 составляет 16 МБ, а тепловыделение TDP – 45 Вт, как и у всех остальных представленных чипов.

В Intel заявляют, что новый i9-9980HK относительно прошлогоднего 8950HK обеспечивает увеличенный на 18% фреймрейт в Hitman 2, а при монтаже 4K-видео увеличение быстродействия на 28%. Тогда как при стриминге и записи видео игры в Black Ops 4 новый процессор имеет уже 2,1-кратный прирост частоты кадров.

Core i9-9980H является незначительно упрощённой версией топового Core i9-9980HK. Чип лишён функции разгона и Hyper-Threading, соответственно он имеет 8 ядер и 8 потоков. Также процессор характеризуется сниженными до 2,3 ГГц и 4,8 ГГц частотами.

Core i7 и Core i5

Core i7-9850H и Core i7-9750H являются 6-ядерными 12-поточными процессорами с 12 МБ L3-кэша, первый частично разблокирован для незначительного оверклокинга и отличается от младшей модели рабочими частотами. Завершают обновленный модельный ряд 4-ядерные 8-поточные Core i5-9400H и Core i5-9300H.