Samsung может начать производство GPU для дискретных видеокарт Intel

Samsung может начать производство GPU для дискретных видеокарт Intel

На этой неделе Раджа Кодури (Raja Koduri), курирующий производство GPU в Intel, побывал на заводе Samsung в Южной Корее. Учитывая недавнее объявление Samsung о начале производства 5-нм чипов с использованием EUV, некоторые аналитики посчитали, что этот визит может быть неслучайным. Специалисты предполагают, что компании могут заключить контракт, в рамках которого Samsung будет производить GPU для будущих дискретных видеокарт Xe.

Если учесть тот факт, что Intel продолжительное время испытывает трудности, связанные с нехваткой чипов, появление таких слухов вполне ожидаемо. Не исключено, что Intel планирует обеспечить дополнительные производственные мощности, задействовав фабрики Samsung. Скорый запуск продаж дискретных видеокарт Intel может быть осложнён дефицитом чипов уже на старте. Избежать этого удастся, нарастив собственное производство или начав взаимодействовать с контрактным поставщиком GPU, способным предоставить достаточное количество комплектующих.

Специалисты считают, что графические процессоры для будущих дискретных видеокарт Intel должны производиться по 10-нанометровому или 7-нанометровому техпроцессу. За счёт этого продукция компании сможет конкурировать с AMD, которая в этом году планирует начать производство видеокарт с 7-нм GPU. Скорее всего, следующее поколение видеокарт NVIDIA также будет основано на графических процессорах, выполненных в соответствии 7-нм техпроцессом.

На данный момент возможное сотрудничество Intel и Samsung остаётся слухами, которые могут быть подтверждены или опровергнуты в будущем.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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