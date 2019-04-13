Acer представила 43-дюймовый игровой монитор Predator CG437K P и обновленную линейку геймерских аксессуаров

На ежегодном мероприятии в Нью-Йорке разработчики из Acer продемонстрировали немало любопытных новинок. В числе прочего, широкой публике был представлен игровой монитор Predator CG437K P с диагональю 43 дюйма, который поддерживает разрешение 3840 ? 2160 пикселей (4K). Частота обновления кадров достигает отметки в 144 Гц.

Монитор имеет сертификацию Display HDR 1000 и охватывает цветовое пространство DCI-P на уровне 90%. В наличии система адаптивной синхронизации Adaptive Sync, которая способна подстраиваться под частоту обновления кадров устройства вывода, позволяя пользователю полностью погрузиться в игровой процесс. Представленная новинка имеет три порта HDMI, а также по одному USB Type-C и DisplayPort.

В оснащении Predator CG437K P имеется встроенный датчик освещённости, который используется для автоматического выведения монитора из спящего режима, когда к нему приближается пользователь. Когда датчик перестаёт фиксировать какое-либо движение, монитор автоматически переходит в режим ожидания. В комплект поставки входит пульт дистанционного управления.

В скором времени игровой монитор Acer Predator CG437K P появится в продаже. Его розничная стоимость составит €1499.

Помимо монитора, разработчики презентовали несколько аксессуаров, которые придутся по вкусу поклонникам бренда.

Стильный рюкзак Predator M-Utility, ориентированный на любителей видеоигр, стримеров и фотографов. Он обладает 17-дюймовым отсеком для ноутбука. Рюкзак имеет несколько карманов, специальный держатель для штатива, пояс для ручной клади, а также регулируемые ремни. M-Utility появится в продаже по цене в €179.

Обновлённая игровая мышь Predator Cestus 330 имеет в своём арсенале сенсор Pixart 3335 и обладает разрешающей способностью 16 000 DPI. В наличии 7 программируемых кнопок, 5-уровневый динамический переключатель DPI и RGB-подсветка. Поддерживается настройка параметров манипулятора с помощью фирменной утилиты Predator Quatermaster. Для того, чтобы стать обладателем игровой мыши Predator Cestus 330 придётся потратить €79.

Клавиатура Predator Aethon 300, в основе которой лежат переключатели Cherry MX Blue, оснащена мягкой подсветкой голубого цвета и имеет антибликовое покрытие всех клавиш. Розничная стоимость данной клавиатуры равна €149.

Наконец, гарнитура Predator Galea 311 оборудована парой 50-миллиметровых динамиков, поддерживающих технологию Acer TrueHarmony. Для удобства пользователей гарнитуру наделили выдвижным микрофоном Hard Key, поролоновыми амбушюрами и 3,5-миллиметровым разъёмом. В свободной продаже гарнитура Predator Galea 311 будет стоить ?69.



