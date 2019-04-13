Acer представила 43-дюймовый игровой монитор Predator CG437K P и обновленную линейку геймерских аксессуаров

Acer представила 43-дюймовый игровой монитор Predator CG437K P и обновленную линейку геймерских аксессуаров

На ежегодном мероприятии в Нью-Йорке разработчики из Acer продемонстрировали немало любопытных новинок. В числе прочего, широкой публике был представлен игровой монитор Predator CG437K P с диагональю 43 дюйма, который поддерживает разрешение 3840 ? 2160 пикселей (4K). Частота обновления кадров достигает отметки в 144 Гц.

Монитор имеет сертификацию Display HDR 1000 и охватывает цветовое пространство DCI-P на уровне 90%. В наличии система адаптивной синхронизации Adaptive Sync, которая способна подстраиваться под частоту обновления кадров устройства вывода, позволяя пользователю полностью погрузиться в игровой процесс. Представленная новинка имеет три порта HDMI, а также по одному USB Type-C и DisplayPort.

Acer представила 43-дюймовый игровой монитор Predator CG437K P и обновленную линейку геймерских аксессуаров

В оснащении Predator CG437K P имеется встроенный датчик освещённости, который используется для автоматического выведения монитора из спящего режима, когда к нему приближается пользователь. Когда датчик перестаёт фиксировать какое-либо движение, монитор автоматически переходит в режим ожидания. В комплект поставки входит пульт дистанционного управления.

Acer представила 43-дюймовый игровой монитор Predator CG437K P и обновленную линейку геймерских аксессуаров

В скором времени игровой монитор Acer Predator CG437K P появится в продаже. Его розничная стоимость составит €1499.

Помимо монитора, разработчики презентовали несколько аксессуаров, которые придутся по вкусу поклонникам бренда.

Стильный рюкзак Predator M-Utility, ориентированный на любителей видеоигр, стримеров и фотографов. Он обладает 17-дюймовым отсеком для ноутбука. Рюкзак имеет несколько карманов, специальный держатель для штатива, пояс для ручной клади, а также регулируемые ремни. M-Utility появится в продаже по цене в €179.

Acer представила 43-дюймовый игровой монитор Predator CG437K P и обновленную линейку геймерских аксессуаров

Обновлённая игровая мышь Predator Cestus 330 имеет в своём арсенале сенсор Pixart 3335 и обладает разрешающей способностью 16 000 DPI. В наличии 7 программируемых кнопок, 5-уровневый динамический переключатель DPI и RGB-подсветка. Поддерживается настройка параметров манипулятора с помощью фирменной утилиты Predator Quatermaster. Для того, чтобы стать обладателем игровой мыши Predator Cestus 330 придётся потратить €79.

Acer представила 43-дюймовый игровой монитор Predator CG437K P и обновленную линейку геймерских аксессуаров

Клавиатура Predator Aethon 300, в основе которой лежат переключатели Cherry MX Blue, оснащена мягкой подсветкой голубого цвета и имеет антибликовое покрытие всех клавиш. Розничная стоимость данной клавиатуры равна €149.

Acer представила 43-дюймовый игровой монитор Predator CG437K P и обновленную линейку геймерских аксессуаров

Наконец, гарнитура Predator Galea 311 оборудована парой 50-миллиметровых динамиков, поддерживающих технологию Acer TrueHarmony. Для удобства пользователей гарнитуру наделили выдвижным микрофоном Hard Key, поролоновыми амбушюрами и 3,5-миллиметровым разъёмом. В свободной продаже гарнитура Predator Galea 311 будет стоить ?69.

Acer представила 43-дюймовый игровой монитор Predator CG437K P и обновленную линейку геймерских аксессуаров


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Hard

←+Ctrl+→

Интересные новости
Адаптер Sharkoon наделит набором интерфейсов ноутбуки с портом USB Type-CАдаптер Sharkoon наделит набором интерфейсов ноутбуки с портом USB Type-C
TSMC завершила разработку 5-нм техпроцесса — началось рисковое производствоTSMC завершила разработку 5-нм техпроцесса — началось рисковое производство
200 Гц, FreeSync 2 и G-Sync HDR: монитор AOC Agon AG353UCG поступит в продажу летом200 Гц, FreeSync 2 и G-Sync HDR: монитор AOC Agon AG353UCG поступит в продажу летом
MSI: мобильный процессор Core i7-9750H будет значительно быстрее своего предшественникаMSI: мобильный процессор Core i7-9750H будет значительно быстрее своего предшественника
Прочный жёсткий диск G-Technology ArmorATD вмещает до 4 Тбайт данныхПрочный жёсткий диск G-Technology ArmorATD вмещает до 4 Тбайт данных
Блок рекламы


Похожие новости
Sony представила дисплей Crystal LED с 16K-разрешениемSony представила дисплей Crystal LED с 16K-разрешением
ASUS ProArt PA27UCX: монитор формата 4К с подсветкой Mini LEDASUS ProArt PA27UCX: монитор формата 4К с подсветкой Mini LED
AMD представила APU Ryzen Pro 3000 и Athlon Pro для ноутбуковAMD представила APU Ryzen Pro 3000 и Athlon Pro для ноутбуков
200 Гц, FreeSync 2 и G-Sync HDR: монитор AOC Agon AG353UCG поступит в продажу летом200 Гц, FreeSync 2 и G-Sync HDR: монитор AOC Agon AG353UCG поступит в продажу летом
Игровой мини-компьютер GPD Win 2 Max получит процессор AMDИгровой мини-компьютер GPD Win 2 Max получит процессор AMD
Монитор EIZO ColorEdge CS2731 можно использовать в альбомной и портретной ориентацияхМонитор EIZO ColorEdge CS2731 можно использовать в альбомной и портретной ориентациях
Poptel представила гибрид домашнего телефона и планшетаPoptel представила гибрид домашнего телефона и планшета
Ноутбук Acer Aspire 7 на платформе Intel Kaby Lake G оценён в $1500Ноутбук Acer Aspire 7 на платформе Intel Kaby Lake G оценён в $1500
Hyper представила самый большой многопортовый адаптер для MacBook на 40 разъёмовHyper представила самый большой многопортовый адаптер для MacBook на 40 разъёмов
На рынке компьютерных мониторов наблюдается спадНа рынке компьютерных мониторов наблюдается спад
Последние новости
Подгружаем последние новости