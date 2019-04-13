Уникальный 14-ядерный процессор Core i9-9990XE теперь можно купить за 2999 евро

Ранее в этом году компания Intel представила один из своих самых необычных и дорогих настольных процессоров — Core i9-9990XE. Необычными у новинки оказались не только характеристики, их мы вспомни ниже, но и способ распространения: Intel продаёт этот процессор на закрытых аукционах ограниченному кругу производителей настольных компьютеров. Однако достаточно известный магазин CaseKing.de решил предложить Core i9-9990XE в качестве отдельного продукта.

Немецкий магазин, специализирующийся на производительных компьютерах и комплектующих к ним, сегодня начал розничные продажи процессора Core i9-9990XE. Уникальная в своём роде новинка оценена продавцом в совсем немалые 2999 евро. На момент написания этой новости, процессор всё ещё имеется в наличии и его можно заказать. Естественно, новинка предлагается в Tray-версии, то есть без системы охлаждения, и скорее всего, без красивой заводской упаковки.

Напомним, что процессор Core i9-9990XE выполнен в корпусе LGA 2066 и предназначен для использования в материнских платах с чипсетом Intel X299. Этот чип располагает 14 ядрами с возможностью работы на 28 потоков. Ключевой особенностью процессора является его тактовая частота: до 5,1 ГГц в режиме Boost для одного ядра, и до 5,0 ГГц для всех ядер. Базовая же частота составляет 4,0 ГГц. Столь высокие частоты привели к увеличению TDP до целых 255 Вт. Для сравнения: 18-ядерный Core i9-9980XE имеет TDP «всего» 165 Вт.

Заметим, что Core i9-9990XE на данный момент является и самым дорогим процессором Intel Core, и одним из самых дорогих процессоров для настольных ПК вообще. Рекомендованная стоимость родственного 18-ядерного процессора Core i9-9980XE составляет $1979, а в том же немецком магазине его можно купить за 2149 евро. А 28-ядерный Xeon W-3175X, также предназначенный для настольных систем, но несколько другого класса, продаётся в CaseKing по 3999 евро.



