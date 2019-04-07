MSI: мобильный процессор Core i7-9750H будет значительно быстрее своего предшественника

В прошлом месяце компания Intel анонсировала выпуск производительных мобильных процессоров Core H-серии 9-го поколения (Coffee Lake Refresh). Следом из неофициальных источников стало известно, что ноутбуки на новых чипах Intel , дополненные видеокартами GeForce GTX 16-й серии, будут представлены уже в апреле. Очередная утечка, представляющая собой рекламные материалы MSI, косвенно подтверждает прежние слухи, а также раскрывает подробности о будущих новинках.

На одном из слайдов сравниваются результаты тестирования нового процессора Core i7-9750H с его предшественником в лице Core i7-8750H, а также с более старым процессором Core i7-7700HQ. В каком именно бенчмарке получены результаты, не уточняется, но выглядят они несколько неожиданно. Несмотря на то, что новый Core i7-9750H и старый Core i7-8750H имеют по шесть ядер и двенадцать потоков, разница между ними достигает 28 % в пользу первого.

Можно было бы подумать, что столь большое преимущество удалось обеспечить за счёт повышения тактовой частоты. Однако для её значительного роста предпосылок нет. Новые процессоры Intel по-прежнему производятся по 14-нм техпроцессу, а значит, соотношение производительности и потребляемой мощности у новинок останется на примерно том же уровне, что и у их предшественников. И отсюда возникает вопрос, как MSI удалось подучить настолько разные результаты. Ответа на него, к сожалению, нет.

Также в Сеть попали слайды, указывающие на уровень производительности готовящейся к выходу видеокарты GeForce GTX 1650, и выглядят они куда правдоподобнее, нежели слайд о новом Core i7. Согласно опубликованным данным, самая младшая видеокарта поколения Turing получит 4 Гбайт памяти и будет на 24 % быстрее GeForce GTX 1050 Ti и на 41 % быстрее GeForce GTX 1050. Во всяком случае, такова разница между результатами тестирования ускорителей в 3DMark 11 Performance. Кроме того, отмечается способность новой видеокарты обеспечивать весьма высокий FPS в актуальных играх.

На другом слайде уточняются некоторые характеристики GeForce GTX 1650. Как и сообщалось ранее, новая видеокарта предложит 4 Гбайт памяти GDDR5. Базовая тактовая частота графического процессора составит 1395 МГц. К сожалению, конфигурация GPU не уточняется, но если он предложит 1024 ядра CUDA, что весьма вероятно, то производительность новой видеокарты будет выше 2,8 Тфлопс. Этого должно быть вполне достаточно для большинства AAA-игр в разрешении Full HD.

Наконец, последние из опубликованных слайдов указывают на подготовку двух конфигураций игрового ноутбука MSI GL63. Между собой они будут отличаться процессорами: Core i5-9300H и Core i7-9750H. В остальном обе версии будут идентичны и предложат видеокарты GeForce GTX 1650, 16 Гбайт оперативной памяти, твердотельный накопитель на 512 Гбайт и 15,6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD.



