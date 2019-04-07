MSI: мобильный процессор Core i7-9750H будет значительно быстрее своего предшественника

MSI: мобильный процессор Core i7-9750H будет значительно быстрее своего предшественника

В прошлом месяце компания Intel анонсировала выпуск производительных мобильных процессоров Core H-серии 9-го поколения (Coffee Lake Refresh). Следом из неофициальных источников стало известно, что ноутбуки на новых чипах Intel, дополненные видеокартами GeForce GTX 16-й серии, будут представлены уже в апреле. Очередная утечка, представляющая собой рекламные материалы MSI, косвенно подтверждает прежние слухи, а также раскрывает подробности о будущих новинках.

На одном из слайдов сравниваются результаты тестирования нового процессора Core i7-9750H с его предшественником в лице Core i7-8750H, а также с более старым процессором Core i7-7700HQ. В каком именно бенчмарке получены результаты, не уточняется, но выглядят они несколько неожиданно. Несмотря на то, что новый Core i7-9750H и старый Core i7-8750H имеют по шесть ядер и двенадцать потоков, разница между ними достигает 28 % в пользу первого.

MSI: мобильный процессор Core i7-9750H будет значительно быстрее своего предшественника

Можно было бы подумать, что столь большое преимущество удалось обеспечить за счёт повышения тактовой частоты. Однако для её значительного роста предпосылок нет. Новые процессоры Intel по-прежнему производятся по 14-нм техпроцессу, а значит, соотношение производительности и потребляемой мощности у новинок останется на примерно том же уровне, что и у их предшественников. И отсюда возникает вопрос, как MSI удалось подучить настолько разные результаты. Ответа на него, к сожалению, нет.

MSI: мобильный процессор Core i7-9750H будет значительно быстрее своего предшественника

Также в Сеть попали слайды, указывающие на уровень производительности готовящейся к выходу видеокарты GeForce GTX 1650, и выглядят они куда правдоподобнее, нежели слайд о новом Core i7. Согласно опубликованным данным, самая младшая видеокарта поколения Turing получит 4 Гбайт памяти и будет на 24 % быстрее GeForce GTX 1050 Ti и на 41 % быстрее GeForce GTX 1050. Во всяком случае, такова разница между результатами тестирования ускорителей в 3DMark 11 Performance. Кроме того, отмечается способность новой видеокарты обеспечивать весьма высокий FPS в актуальных играх.

MSI: мобильный процессор Core i7-9750H будет значительно быстрее своего предшественника

На другом слайде уточняются некоторые характеристики GeForce GTX 1650. Как и сообщалось ранее, новая видеокарта предложит 4 Гбайт памяти GDDR5. Базовая тактовая частота графического процессора составит 1395 МГц. К сожалению, конфигурация GPU не уточняется, но если он предложит 1024 ядра CUDA, что весьма вероятно, то производительность новой видеокарты будет выше 2,8 Тфлопс. Этого должно быть вполне достаточно для большинства AAA-игр в разрешении Full HD.

MSI: мобильный процессор Core i7-9750H будет значительно быстрее своего предшественника

Наконец, последние из опубликованных слайдов указывают на подготовку двух конфигураций игрового ноутбука MSI GL63. Между собой они будут отличаться процессорами: Core i5-9300H и Core i7-9750H. В остальном обе версии будут идентичны и предложат видеокарты GeForce GTX 1650, 16 Гбайт оперативной памяти, твердотельный накопитель на 512 Гбайт и 15,6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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