Новостей.COM ⇒ Hard

Ноутбук Acer Aspire 7 на платформе Intel Kaby Lake G оценён в $1500 8 апреля начнутся поставки портативного компьютера Acer Aspire 7, оснащённого 15,6-дюймовым дисплеем на матрице IPS с разрешением 1920 ? 1080 пикселей (формат Full HD). В основе ноутбука — аппаратная платформа Intel Kaby Lake G. В частности, применён процессор Core i7-8705G. Этот чип содержит четыре вычислительных ядра с возможностью одновременной обработки до восьми потоков инструкций. Номинальная тактовая частота составляет 3,1 ГГц, максимальная — 4,1 ГГц. В состав процессора входит графический ускоритель Radeon RX Vega M GL. Максимальная динамическая частота графической системы — 1011 МГц. Портативный компьютер несёт на борту 16 Гбайт оперативной памяти DDR4 и быстрый твердотельный накопитель PCIe NVMe SSD вместимостью 512 Гбайт. Оснащение включает стереофонические динамики, клавиатуру с подсветкой, порты HDMI, USB Type-A и Type-C, стандартное аудиогнездо и SD-слот. В качестве программной платформы применяется операционная система Windows 10. Приобрести портативный компьютер Acer Aspire 7 на платформе Intel Kaby Lake G можно по ориентировочной цене 1500 долларов США .

Олег Писарев, Supreme2.Ru

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.