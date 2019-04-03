Ноутбук Acer Aspire 7 на платформе Intel Kaby Lake G оценён в $1500

Ноутбук Acer Aspire 7 на платформе Intel Kaby Lake G оценён в $1500

8 апреля начнутся поставки портативного компьютера Acer Aspire 7, оснащённого 15,6-дюймовым дисплеем на матрице IPS с разрешением 1920 ? 1080 пикселей (формат Full HD).

В основе ноутбука — аппаратная платформа Intel Kaby Lake G. В частности, применён процессор Core i7-8705G. Этот чип содержит четыре вычислительных ядра с возможностью одновременной обработки до восьми потоков инструкций. Номинальная тактовая частота составляет 3,1 ГГц, максимальная — 4,1 ГГц.

В состав процессора входит графический ускоритель Radeon RX Vega M GL. Максимальная динамическая частота графической системы — 1011 МГц.

Ноутбук Acer Aspire 7 на платформе Intel Kaby Lake G оценён в 00

Портативный компьютер несёт на борту 16 Гбайт оперативной памяти DDR4 и быстрый твердотельный накопитель PCIe NVMe SSD вместимостью 512 Гбайт.

Оснащение включает стереофонические динамики, клавиатуру с подсветкой, порты HDMI, USB Type-A и Type-C, стандартное аудиогнездо и SD-слот. В качестве программной платформы применяется операционная система Windows 10.

Ноутбук Acer Aspire 7 на платформе Intel Kaby Lake G оценён в 00

Приобрести портативный компьютер Acer Aspire 7 на платформе Intel Kaby Lake G можно по ориентировочной цене 1500 долларов США.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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