Hyper представила самый большой многопортовый адаптер для MacBook на 40 разъёмов

После того, как компания Apple решила использовать в своих ноутбуках только порты USB Type-C, многие производители стали предлагать самые разнообразные концентраторы с различными интерфейсами. Это могут быть как компактные решения с несколькими самыми нужными разъёмами, так и крупные устройства со множеством различных интерфейсов. А компания Hyper решила пойти ещё дальше и придумала концентратор HyperDrive Ultimate Ultimate Hub (HUUH), который может обеспечить пользователя MacBook сразу 40 портами и разъёмами.

Данный концентратор обладает весьма внушительными габаритами и подключается к паре портов USB Type-C. Производитель предлагает размещать HUUH под самим ноутбуком, тем самым, по факту, превращая его в подобие стационарного компьютера. Помимо множества портов и разъёмов здесь имеется батарея на 100 Вт·ч, а также динамики.

На левой стороне концентратора имеется сразу девять портов USB Type-C и шесть USB Type-A, а также 3,5-мм разъём для наушников и по паре слотов для карт памяти типа microSD и SD. На задней панели разместилось множество разъёмов для подключения дисплеев: HDMI, два mini DisplayPort, DVI, VGA (D-Sub), два комплекта композитных разъёмов (RCA или «тюльпан») и разъём SCART. Также здесь есть сетевой порт RJ-45, порты Firewire 400 и 800, разъёмы PS/2 для мыши и клавиатуры, и разъём USB Type-B.

Венцом адаптера HUUH является дисковод для 3,5" дискет, который располагается по правой стороне устройства. Рядом с ним расположилось ещё три порта USB Type-A. Заметим, что подобный хаб требует подключения дополнительного питания.

Концентратор HyperDrive Ultimate Ultimate Hub оценён производителем «всего» в $9999, однако в первое время он будет доступен с беспрецедентной скидкой всего за $100.



