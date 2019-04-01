Microsoft выпустила версию Surface Book 2 на базе Intel Core i5-8350U

Microsoft незаметно выпустила обновленную версию своей базовой модели Surface Book 2. Компания представила 13-дюймовую модель Surface Book 2 с новейшим процессором Intel Core i5-8350U 8-го поколения.

Surface Book 2

Единственным значительным изменением в новом Surface Book 2 стал процессор, благодаря которому повысится производительность ноутбука. Новая модель Surface Book 2 поставляется с 4-ядерным процессором i5-8350U, который, по словам производителя, увеличивает тактовую частоту разгона чипсета до 3,6 ГГц.

Microsoft Surface Book 2

Помимо этого, новый лэптоп включает в себя 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Стоимость нового Surface Book 2 составляет $1499. Стоимость существующей модели с 2-ядерным процессором 7-го снизилась до $1299.

Surface Book 2

Также стоит отметить, что 17 апреля софтверный гигант проведет мероприятие в Нью-Йорке, на котором будут раскрыты доступность и стоимость Surface Hub 2. На мероприятии примет участие и американская мебельная компания Steelcase, с которой Microsoft заключил партнерские соглашения. В приглашениях, которые уже были разосланы журналистам, написано: «Microsoft and Steelcase приглашает вас испытать новые способы совместной работы».




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