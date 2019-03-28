Попытка №3: Apple так и не решила проблемы с клавиатурами MacBook

Компания Apple c апреля 2015 года стала использовать в ноутбуках (начиная с 12" модели) кнопки с механизмом типа «бабочка» (против традиционных «ножниц»), причём с тех пор они несколько раз были подвергнуты изменениям. Во втором поколении механизма (представлен в октябре 2016 года) повысилось удобство и скорость отклика, однако обнаружилась проблема с залипанием клавиш, после чего компания инициировала программу по ремонту клавиатур MacBook и MacBook Pro.

В третьем поколении клавиатуры Apple (июль 2018) с механизмом клавиши «бабочка», как ожидалось, будет повышена долговечность и решится проблема с залипаниями. Однако свежая публикация ресурса The Wall Street Journal под авторством Джоанны Стерн (Joanna Stern) говорит о том, что изъян всё ещё присутствует в новейших ноутбуках.

Автор, которую проблема явно вывела из себя, сознательно оставила набранный на MacBook текст с пропусками букв, чтобы наглядно продемонстрировать ненормальность ситуации с недешёвыми мобильными компьютерами купертинской компании. В статью, написанную с юмором, включено заявление представителя Apple , в котором производитель признаёт текущие проблемы.

В частности, заявление включает в себя извинения для клиентов, которые испытывают трудности с набором: «Мы знаем, что у небольшого количества пользователей возникают проблемы с клавиатурным механизмом „бабочка“ третьего поколения, и мы сожалеем об этом. Подавляющее большинство пользователей ноутбуков Mac имеют положительный опыт работы с новой клавиатурой».

Дизайн «бабочка» третьего поколения — самое крупное изменение, способствующее более тихому процессу набора текста. Одновременно считалось, что особая пластиковая мембрана под клавишными колпачками призвана предотвращать застревание клавиш в процессе постоянного активного использования. Apple признает последнее в своих внутренних документах, но публично не обсуждает изменения.

Новейшие модели Apple MacBook Pro и MacBook Air используют этот новый дизайн клавиатурной механики, причём некоторые пользователи стали замечать случаи двойного срабатывания даже на свежеприобретённых компьютерах. При этом и 12-дюймовый MacBook, и MacBook Pro без сенсорной панели по-прежнему поставляются с клавиатурами, полагающимися на старую версию механизма «бабочка».

Как уже упоминалось, у Apple есть программа восстановления клавиатур. Компания бесплатно в течение четырёх лет с момента покупки заменяет либо клавиши, либо клавиатуру целиком при наличии проблем. Однако заменённые клавиатуры точно так же могут страдать от проблем. Вдобавок компьютеры с механизмом «бабочка» 3-го поколения до сих пор не включены в программу (впрочем, пока не прошёл год с момента старта продаж, так что проблемы с ними должна покрывать обычная гарантия).

Есть и программное решение — например, 25-летний студент Сэм Лю (Sam Liu) из Университета Британской Колумбии представил утилиту Unshaky для исключения повторных нажатий, срабатывающих через миллисекунды после обычных. Можно попробовать очистить клавиатуру MacBook по инструкции, которую предоставляет Apple . Наконец, можно приобрести внешнюю клавиатуру или, как наиболее радикальное средство — другой ноутбук.



