Xiaomi представила лэптоп Mi Notebook Air 12.5 (2019) с 4 ГБ ОЗУ за $536

Компания Xiaomi, в Китае, официально представила свой новый ноутбук Mi Notebook Air 12.5 (2019). Вес новинки составляет 1,07 кг. Для сравнения, масса Macbook Air достигает 1,25 кг.

Xiaomi Mi Notebook Air 12.5 (2019)

Дизайн, дисплей

Обновленный Xiaomi Mi Notebook Air 12.5 заключен в металлический корпус, толщина которого составляет 12,9 мм. На корпусе отсутствует логотип производителя. Новинка получила 12,5-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920?1080 пикселей. Толщина рамок, обрамляющих дисплей, составляют 5,71 мм. Лэптоп обладает полноразмерной клавиатурой с подсветкой и большим трекпадом.

Xiaomi Mi Notebook Air 12.5 (2019)

Аппаратная основа

За производительность Mi Notebook Air отвечают чипсеты 8-го поколения Intel Core M3 или Intel Core i5 в тандеме с 4 ГБ оперативной памяти. Объём встроенной памяти на SSD-диске составляет 128/256 ГБ.

Xiaomi Mi Notebook Air 12.5 (2019)

Прочее

Точная ёмкость аккумулятора пока неизвестна. Ноутбук поддерживает быструю зарядку, с помощью которой лэптоп заряжается от 0% до 50% всего за 35 минут. Лэптоп имеет порт USB Type-C, два порта USB Type-A и аудиоразъем 3,5 мм.

Xiaomi Mi Notebook Air 12.5 (2019)
Xiaomi Mi Notebook Air 12.5 (2019)

Xiaomi Mi Notebook Air 12.5 (2019) оснащен двумя динамиками от Harman и поддерживает звук DTS. Габариты ноутбука: 292?202?12,9 мм, вес – 1,07 кг.

Доступность, цветовая палитра, цена

В продаже Xiaomi Mi Notebook Air (2019) появится с 28 марта. Новинка доступна в двух цветовых вариантах: золото и серебро. Стоимость Mi Notebook Air (2019) составляет:

  • Intel Core M3 с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти – 3599 юаней ($536);
  • Intel Core M3 с 4 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти – 3999 юаней ($596);
  • Intel Core i5 с 4 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти – 4299 юаней ($640).


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