Intel представила мобильные процессоры Core 9-го поколения

Intel вчера провела масштабное мероприятие в рамках конференции GDC 2019, где были представлены новые мобильные процессоры Core 9-го поколения, обновлённые интегрированные графические ускорители, а также первая собственная дискретная видеокарта Intel Xe.

Intel Whiskey Lake

Обновление линейки мобильных CPU

Новые мобильные процессоры Core 9-го поколения H-серии имеют до 8 ядер и 16 потоков. Новинки поступят в продажу во II квартале 2019 года.

Core 9
Intel GDC 2019
Intel GDC 2019

Core i9-9980HK имеет максимальную тактовую частоту 5,0 ГГц и L3-кеш 16 МБ, Core i9-9880H – 4,8 ГГц и 16 МБ, Core i7-9850H – 4,6 ГГц и 12 МБ, Core i7-9750H – 4,5 ГГц и 12 МБ, Core i5-9400H – 4,3 ГГц и 8 МБ, Core i5-9300H – 4,1 ГГц и 8 МБ. Встроенная графика представлена UHD 630.

Помимо этого, для повышения производительности приложений Intel порекомендовала производителям ноутбуков реализовать поддержку модуля Intel Wi-Fi 6 AX200 и комплектовать новинки SSD-накопителями Intel Optane Memory H10 с флэш-памятью QLC.

Новая встроенная графика Intel

Грядущее поколение интегрированных графических ускорителей Gen 11 войдёт в состав процессоров архитектуры Ice Lake и появится уже в 2019 году. Видеоускоритель будет выполнен по 10-нм технологическому процессу и получит поддержку DirectX, OpenGL, Vulkan, OpenCL и Metal.

Intel

Видеоядра Gen 11 будут отличаться значительным повышением производительности благодаря 64 вычислительным блокам, обеспечивающим 2,67-кратное преимущество относительно Gen9. Пиковый уровень производительности составит 1 Тфлопс с одинарной точностью и 2 Тфлопс – с половинной. L3-кэш-увеличился до 3072 КБ с 768 КБ, а частота – в 2 раза относительно Gen 9.

Графический центр Intel ICGG

Intel также представила новый графический центр ICGG для настройки современных и грядущих видеоускорителей на Gen 11 и Gen 12. Новый Intel Graphics Contol Center доступен для всех процессоров с интегрированными видеоядрами Gen 9 и новее.

Intel ICGG
Intel ICGG
Intel ICGG

Intel Xe

И в заключении Intel показала первые рендерные снимки грядущих десктопных видеокарт линейки Xe.

Intel Xe
Intel Xe
Intel Xe
Intel Xe

Визуально ускорители будут весьма компактными, по аналогии с «двухслотовыми» бюджетными видеокартами. Характеристики видеоядра по-прежнему сообщены не были. Выход Intel Xe может состоится в 2020 году.


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