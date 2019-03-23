Intel представила мобильные процессоры Core 9-го поколения

Intel вчера провела масштабное мероприятие в рамках конференции GDC 2019, где были представлены новые мобильные процессоры Core 9-го поколения, обновлённые интегрированные графические ускорители, а также первая собственная дискретная видеокарта Intel Xe.
Обновление линейки мобильных CPU
Новые мобильные процессоры Core 9-го поколения H-серии имеют до 8 ядер и 16 потоков. Новинки поступят в продажу во II квартале 2019 года.
Core i9-9980HK имеет максимальную тактовую частоту 5,0 ГГц и L3-кеш 16 МБ, Core i9-9880H – 4,8 ГГц и 16 МБ, Core i7-9850H – 4,6 ГГц и 12 МБ, Core i7-9750H – 4,5 ГГц и 12 МБ, Core i5-9400H – 4,3 ГГц и 8 МБ, Core i5-9300H – 4,1 ГГц и 8 МБ. Встроенная графика представлена UHD 630.
Помимо этого, для повышения производительности приложений Intel порекомендовала производителям ноутбуков реализовать поддержку модуля Intel Wi-Fi 6 AX200 и комплектовать новинки SSD-накопителями Intel Optane Memory H10 с флэш-памятью QLC.
Новая встроенная графика Intel
Грядущее поколение интегрированных графических ускорителей Gen 11 войдёт в состав процессоров архитектуры Ice Lake и появится уже в 2019 году. Видеоускоритель будет выполнен по 10-нм технологическому процессу и получит поддержку DirectX, OpenGL, Vulkan, OpenCL и Metal.
Видеоядра Gen 11 будут отличаться значительным повышением производительности благодаря 64 вычислительным блокам, обеспечивающим 2,67-кратное преимущество относительно Gen9. Пиковый уровень производительности составит 1 Тфлопс с одинарной точностью и 2 Тфлопс – с половинной. L3-кэш-увеличился до 3072 КБ с 768 КБ, а частота – в 2 раза относительно Gen 9.
Графический центр Intel ICGG
Intel также представила новый графический центр ICGG для настройки современных и грядущих видеоускорителей на Gen 11 и Gen 12. Новый Intel Graphics Contol Center доступен для всех процессоров с интегрированными видеоядрами Gen 9 и новее.
Intel Xe
И в заключении Intel показала первые рендерные снимки грядущих десктопных видеокарт линейки Xe.
Визуально ускорители будут весьма компактными, по аналогии с «двухслотовыми» бюджетными видеокартами. Характеристики видеоядра по-прежнему сообщены не были. Выход Intel Xe может состоится в 2020 году.