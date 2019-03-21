Новый ридер Amazon Kindle с подсветкой стоит $90
Компания Amazon анонсировала устройство для чтения электронных книг Kindle нового поколения: гаджет поступит в продажу 10 апреля в белом и чёрном вариантах цветового исполнения.
Ридер оснащён дисплеем на основе электронной бумаги размером 6 дюймов по диагонали. Поддерживается воспроизведение 16 оттенков серого, а пиксельная плотность составляет 167 PPI (точек на дюйм).
Новинка наделена подсветкой с регулируемой яркостью. Это позволяет с комфортом читать в условиях слабой освещённости, а также в тёмное время суток. Реализована возможность сенсорного управления.
Предусмотрено 4 Гбайт встроенной памяти. За возможности беспроводной связи отвечает интегрированный контроллер Wi-Fi с поддержкой стандартов 802.11b/g/n.
Устройство способно работать с файлами в форматах Kindle Format 8 (AZW3), Kindle (AZW), TXT, PDF, MOBI, PRC, а также HTML DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG, PMP.
Габариты составляют 160 ? 113 ? 8,7 мм, вес — 174 грамма. Подзарядка аккумуляторной батареи осуществляется через порт USB.
Приобрести ридер можно будет по ориентировочной цене 90 долларов США.
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