12-ядерный ARM-чип Apple превзошёл в тесте Intel Core i9

12-ядерный ARM-чип Apple превзошёл в тесте Intel Core i9

Уже довольно давно ходят слухи, что компания Apple разрабатывает собственный ARM-процессор для своих компьютеров Mac, в частности для мобильных MacBook. И теперь в базе данных бенчмарка Geekbench обнаружилась запись о тестировании процессоров, которые с высокой долей вероятности могут являться теми самыми новыми чипами Apple для ноутбуков.

Ресурс Apple Insider пишет о двух процессорах, которые обладают 10 и 12 ядрами. В первом случае тактовая частота достигает отметки в 3,4 ГГц. Второй же процессор с кодовым обозначением APWL2@HmP обладает частотой 3,19 МГц. Бенчмарк Geekbench оценил производительность одного ядра в 7335 и 6912 балла, а производительность в многоядерном режиме была оценена в 20 580 и 24 240 баллов соответственно для 10- и 12-ядерного процессоров.

12-ядерный ARM-чип Apple превзошёл в тесте Intel Core i9

Доподлинно неизвестно, какие именно устройства с данными ARM-процессорами были протестированы. Однако их результаты оказались на том же уровне, что и результаты актуальных систем Apple на процессорах Intel. Производительность одного ядра оказалась выше, чем у 27-дюймового iMac Retina 5K 2017 года на Intel Core i7-7700K с частотой 4,2 ГГц. В многоядерном же тесте 12-ядерный ARM-чип превзошёл 15-дюймовый MacBook Pro 2018 на шестиядерном Intel Core i9-8950HK с частотой 2,9 ГГц.

12-ядерный ARM-чип Apple превзошёл в тесте Intel Core i9

Конечно, нет никакой гарантии, что данные результаты верны, а не были подделаны. Да и в целом нет уверенности, что это были действительно новые ARM-чипы от Apple. Хотя кодовое обозначение «APWL2» и напоминает типичные кодовые названия чипов Apple A-серии для iPhone и iPad. Например, последний A12 Bionic называется APL1W81, а его предшественник A11 Bionic — APL1W72.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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