Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1660 представлена официально

Сегодня NVIDIA официально представила новую среднеуровневую видеокарту GeForce GTX 1660, а также сообщила её рекомендованную стоимость: в США она составит $220, а в Украине – 7390 гривен.

Характеристики

GeForce GTX 1660 построена на 12-нм видеоядре TU116, на котором базируется и GeForce GTX 1660Ti, но с урезанным с 1536 до 1408 количеством ядер CUDA. GeForce GTX 1660 оснащена 88 текстурными блоками TMU и 48 блоками блендинга ROP. Помимо этого, место 6 ГБ видеопамяти стандарта GDDR6 со скоростью 12 ГБит/с заменило 6 ГБ памяти GDDR5 с 8 ГБитс/с.

Тем не менее, частота GPU GeForce GTX 1660 оказалась более высокой, чем у GeForce GTX 1660TI, – базовая 1530 МГц и 1785 МГц в режиме Boost. Для питания используется восьмипиновый разъем, а TDP видеокарты равно 120 Вт. Интерфейсы традиционно представлены портами DisplayPort 1.4a, HDMI 2.0b и DL-DVI-D.

Производительность

Согласно информации NVIDIA, производительность GeForce GTX 1660 в Full HD-разрешении приблизительно на 30% превосходит GeForce GTX 1060 c 3 ГБ видеопамяти и на 15% GeForce GTX 1060 с 6 ГБ видеопамяти.

NVIDIA рассматривает GeForce GTX 1660 в качестве замены карт GeForce GTX 970 и GTX 960, которые она обошла на 68% и 110% соответственно.