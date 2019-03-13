Acer хочет запустить новый бренд на фоне финансовых трудностей

Компания Acer намекнула на очень скорый анонс нового дочернего бренда, название которого она пока не раскрывает. Презентация состоится уже в апреле этого года, а делается это исключительно на фоне сокращающегося рынка компьютеров, на который Acer делала ставку на протяжении многих лет.



Как сообщается, под новым брендом тоже будут выпускаться компьютеры, но, вероятно, или дешевые, или игровые,причем первый вариант наиболее вероятен, ведь у Acer уже есть игровой бренд Predator, и вряд ли она станет составлять конкуренцию самой себе. Впрочем, опять же, она может выкатить дешевую игровую продукцию под новым названием, так как устройства Predator стоят, мягко говоря, дороговато на фоне низкого курса рубля.



Едва ли Acer станет выпускать новые смартфоны под отдельным брендом, так как на этом рынке удача ей не сопутствует – есть дорогие Samsung и Apple и дешевые Xiaomi и Meizu, и другие бренды покупателей мало интересуют, если верить статистике. Словом, все тайное станет явным уже в апреле – ждем новых подробностей!