Acer хочет запустить новый бренд на фоне финансовых трудностей

Компания Acer намекнула на очень скорый анонс нового дочернего бренда, название которого она пока не раскрывает. Презентация состоится уже в апреле этого года, а делается это исключительно на фоне сокращающегося рынка компьютеров, на который Acer делала ставку на протяжении многих лет.

Как сообщается, под новым брендом тоже будут выпускаться компьютеры, но, вероятно, или дешевые, или игровые,причем первый вариант наиболее вероятен, ведь у Acer уже есть игровой бренд Predator, и вряд ли она станет составлять конкуренцию самой себе. Впрочем, опять же, она может выкатить дешевую игровую продукцию под новым названием, так как устройства Predator стоят, мягко говоря, дороговато на фоне низкого курса рубля.

Едва ли Acer станет выпускать новые смартфоны под отдельным брендом, так как на этом рынке удача ей не сопутствует – есть дорогие Samsung и Apple и дешевые Xiaomi и Meizu, и другие бренды покупателей мало интересуют, если верить статистике. Словом, все тайное станет явным уже в апреле – ждем новых подробностей!

Максим Мишенев, MobileDevice


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Время отклика в 1 мс и поддержка FreeSync: монитор для игр AOC G2868PQUВремя отклика в 1 мс и поддержка FreeSync: монитор для игр AOC G2868PQU
Плата ASUS Prime A320M-F позволяет создать компактный ПК на процессоре AMDПлата ASUS Prime A320M-F позволяет создать компактный ПК на процессоре AMD
AMD обещает выпустить Ryzen Threadripper с микроархитектурой Zen 2 в 2019 годуAMD обещает выпустить Ryzen Threadripper с микроархитектурой Zen 2 в 2019 году
Microsoft готовит крупное обновление Surface Book 2 начального уровняMicrosoft готовит крупное обновление Surface Book 2 начального уровня
Ноутбук Chuwi Aerobook очень похож на MacBook ProНоутбук Chuwi Aerobook очень похож на MacBook Pro
Блок рекламы


Похожие новости
Microsoft запатентовала новый механизм для Surface Pro 7Microsoft запатентовала новый механизм для Surface Pro 7
Новый игрофон Xiaomi Black Shark обрастает деталями: выход ожидается в апрелеНовый игрофон Xiaomi Black Shark обрастает деталями: выход ожидается в апреле
MasterBox NR400: новый корпус Cooler Master для компактного ПКMasterBox NR400: новый корпус Cooler Master для компактного ПК
GeForce GTX 1180 — новый флагман без «лучей» и тензорных ядер?GeForce GTX 1180 — новый флагман без «лучей» и тензорных ядер?
MSI оснастит новый 14-дюймовый ультрабук видеокартой GeForce MX250MSI оснастит новый 14-дюймовый ультрабук видеокартой GeForce MX250
Acer представила моноблоки Chromebase 24I2 и Chromebase For Meetings 24V2Acer представила моноблоки Chromebase 24I2 и Chromebase For Meetings 24V2
Новый корпус Raidmax открывает взору великолепие галактикиНовый корпус Raidmax открывает взору великолепие галактики
Acer показала ноутбук TravelMate B114-21 с бронированным корпусомAcer показала ноутбук TravelMate B114-21 с бронированным корпусом
Новые хромбуки Acer оснащаются процессорами AMD и IntelНовые хромбуки Acer оснащаются процессорами AMD и Intel
Acer представила ударопрочный 14-дюймовый ноутбук TravelMate B114-21 для студентовAcer представила ударопрочный 14-дюймовый ноутбук TravelMate B114-21 для студентов
Последние новости
Подгружаем последние новости