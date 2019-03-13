Intel Core i9-9900K смог работать с пассивным охлаждением

Intel Core i9-9900K смог работать с пассивным охлаждением

Процессор Intel Core i9-9900K и пассивная система охлаждения. Звучит как две абсолютно несовместимые вещи. Известный немецкий энтузиаст Роман «der8auer» Хартунг (Roman Hartung) решил проверить, так ли это на самом деле, или всё же процессор Core i9-9900K реально охладить без каких-либо вентиляторов, и уж тем более охлаждающей жидкости.

Для своих экспериментов энтузиаст выбрал простую пассивную систему охлаждения Arctic Alpine 12 Passive, которая представляет собой относительно крупный алюминиевый радиатор, вырезанный из цельного куска металла. В нём нет каких-либо тепловых трубок и прочих улучшений, и производитель заявляет для него совместимость с процессорами с TDP до 47 Вт, что почти вдвое меньше 95-Вт TDP процессора Core i9-9900K.

Intel Core i9-9900K смог работать с пассивным охлаждением

Также справедливости ради стоит отметить, что эксперименты проводились на открытом стенде, что явно повышало эффективность пассивного охлаждения. В закрытом корпусе при отсутствии должной вентиляции температура CPU явно была бы выше. Также заметим, что видеокарта и блок питания тестового стенда использовали стандартные системы охлаждения с вентиляторами. Так что тестовую систему нельзя назвать полностью пассивной.

Intel Core i9-9900K смог работать с пассивным охлаждением

Без нагрузки температура процессора составила 49 °C. Запуск бенчмарка Cinebench R20 привёл к почти мгновенному повышению температуры примерно до 100 °C, но при этом процессор закончил тест на частоте около 4 ГГц. Дальнейший стресс-тест в Prime 95 показал, что процессор автоматически снижает частоту («троттлит») до 2,6 ГГц, понижая своё энергопотребление примерно до 54 Вт. Здесь температура также составила 100 °C.

Intel Core i9-9900K смог работать с пассивным охлаждением

После некоторых манипуляций в BIOS, удалось запустить и игру Far Cry 5. В разрешении 1920 ? 1080 точек вместе с видеокартой GeForce GTX 1050 Ti система смогла обеспечить около 40 FPS. При этом частота процессора составила 3,6 ГГц при напряжении на ядре в 0,925 В. Загрузка процессора составила от 15 до 30 %, а его температура находилась в пределах от 70 до 75 °C.

Intel Core i9-9900K смог работать с пассивным охлаждением

Получается, что обычного алюминиевого радиатора оказалось вполне достаточно для охлаждения Core i9-9900K, правда, с некоторыми ограничениями. Конечно, практической пользы от использования такого процессора с пассивным охлаждением немного, но при желании это возможно. Также данный эксперимент наглядно показывает, как Intel создаёт процессоры T-серии, отличающиеся пониженным TDP.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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