Энтузиаст запустил Half-Life на восьми графических процессорах 3dfx Voodoo2

Давным-давно в нашей галактике… существовало куда больше производителей дискретных графических процессоров, чем сейчас. Одним из них была компания 3dfx Interactive, и несмотря на то, что самой компании уже давно нет, энтузиасты всё ещё продолжают экспериментировать с её графическими ускорителями. Например, Росс «TheeRaccoon» Трегемба (Ross Tregemba) решил попробовать запустить на связке из восьми GPU Voodoo 2 игру Half-Life.

Графический процессор Voodoo 2 был представлен в далёком 1998 году и стал первым GPU, получившим поддержку технологии SLI, для создания связок из нескольких графических процессоров, которую затем активно использовала компания NVIDIA. И с появлением SLI многие производители стали предлагать графические ускорители с парами Voodoo 2.

Была среди них и компания Quantum3D, которая не только выпустила «двухголовую» видеокарту на Voodoo2, но также и систему Mercury, которая объединяет в связку сразу четыре такие видеокарты. В итоге получается система с восемью графическими процессорами Voodoo2, а также специальным контроллером, который заставляет работать их вместе, наподобие современного мостика SLI.

И как раз на подобной системе, изначально предназначенной для профессиональных рабочих станций и «тяжёлых» расчётов, энтузиаст и запустил игру Half-Life. На самом деле, построением картинки занималась лишь одна видеокарта Quantum3D Obsidian 2 200SBi с парой Voodoo2, тогда как три остальные отвечали за работу полноэкранного сглаживания. При этом видеокарты обеспечивали весьма высокий FPS, но точные цифры не приводятся.

Интересно, что энтузиаст смог объединить в связку разные версии видеокарт Quantum3D Obsidian 2 200SBi. На одной из них GPU работают с частотой 125 МГц, а на трёх других — 100 МГц. Каждая видеокарта обладает 24 Мбайт видеопамяти, то есть по 12 Мбайт на GPU и 96 Мбайт в сумме. А в целом это получился довольно интересный эксперимент, хоть и не несущий какой-либо практической пользы.



