Microsoft запатентовала новый механизм для Surface Pro 7

Высококачественные планшеты Microsoft Surface Pro имеют встроенную подставку, которая поддерживает экран для лучшего угла обзора при просмотре потокового контента. Согласно новому патенту, производитель планирует улучшить механизм подставки. Изменения будут реализованы с выходом Surface Pro 7.

Surface Pro 6

Документ, под названием «Фрикционный шарнир с сопротивлением на основе сцепления», описывает механизм, позволяющий закрывать подставку, используя меньше энергии, чем при ее открытии. При этом, пользователь самостоятельно может регулировать уровень сопротивления при закрытии подставки, что будет препятствовать случайному открытию подставки. Разница между сопротивлением открытия и закрытия может определяться шириной фиксирующего механизма. Например, ширина манжеты может определять разницу в уровнях сопротивления. Таким образом, сопротивление закрытия можно отрегулировать до необходимого уровня.

Заявка на патент с номером US20190064886 была подана еще в конце августа 2017 года. Официальный дебют Microsoft Surface Pro 7, где будет реализован запатентованный механизм, состоится в октябре нынешнего года.


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