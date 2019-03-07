Фото и характеристики второго поколения очков Google Glass

Компания Google решила обновить устройство дополненной реальности для корпоративных клиентов Google Glass Enterprise Edition, которое вышло еще в 2017 году. Подтверждением этому стали первые фото Google Glass Enterprise Edition второго поколения, просочившиеся в сеть.

По сравнению с Google Glass Enterprise Edition (2017), внешний вид новинки не претерпит кардинальных изменений. Самым большим новшеством в Google Glass Enterprise Edition 2 станет порт для зарядки USB-C, который заменит магнитный кабель, используемый в других версиях Glass. Учитывая то, что данная гарнитура AR предназначена для складов и других промышленных предприятий, имеет смысл получить новое, более быстрое зарядное устройство.

Как сообщает ресурс 9to5Google, Glass Enterprise Edition второго поколения также будет поставляться с чипсетом Snapdragon 710 и поддержкой LTE , Bluetooth 5.0 и 802.11ac Wi-Fi. Помимо этого, новинка получит вместо 8-мегапиксельной камеры камеру на 32 Мп. Заявлена поддержка 4K-видео со скоростью 30 к/с или 1080p-видео со скоростью 120 к/с. Также Google увеличит объем оперативной памяти: с 2 ГБ до 3 ГБ.