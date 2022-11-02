У США презентували найменші у світі телевізори за смішною ціною: фото та відео

Американська компанія TinyCircuits, що займається виробництвом мініатюрних робочих інструментів, представила дві нові моделі телевізорів, які смак не передають, натомість розміром вони з поштову марку.

Про це повідомляє видання Daily Mail , інформує Апостроф .

TinyTV Mini має розмір 26,3 мм x 23,8 мм x 21,9 мм, її IPS-екран отримав діагональ трохи більше півдюйма з роздільною здатністю 64x64 пікс. Усередині знаходиться процесор Raspberry Pi RP2040 та літій-полімерний акумулятор ємністю 50 мАг, якого вистачить приблизно на годину роботи.

Модель TinyTV 2 вже має екран діагоналлю 1 дюйм та роздільною здатністю 216x135 пікс. Корпус розміром 47,6 мм x 36,6 мм x 25,9 мм. У цю модель вбудували літій-іонну батарею ємністю 150 мАг, якої має вистачити на 2 год роботи.

Пристрій оснастили динаміком, ручкою для перемикання каналів та гучності. Крім кнопок, керувати "зомбоящиком" можна за допомогою пульта дистанційного керування, який, щоправда, доведеться докуповувати окремо за 10 доларів.

Обидві моделі продаються за 49 доларів. Якщо додати ще 10, то пластмасовий корпус замінять на прозорий пластик.