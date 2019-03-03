Новый игрофон Xiaomi Black Shark обрастает деталями: выход ожидается в апреле

Новый игрофон Xiaomi Black Shark обрастает деталями: выход ожидается в апреле

На днях интернет-источники опубликовали «живую» фотографию игрового смартфона Xiaomi Black Shark следующего поколения. И вот теперь появились предварительные данные о характеристиках этого аппарата.

Ранее уже сообщалось, что новинка получит мощный процессор Qualcomm Snapdragon 855 с восемью ядрами Kryo 485 и графическим ускорителем Adreno 640. Согласно новым сведениям, за отвод тепла от чипа будет отвечать высокоэффективная система жидкостного охлаждения.

Игрофону приписывают наличие дисплея OLED с разрешением не ниже Full HD+. Говорится об узкой нижней рамке, ширина которой составит менее 5 мм.

Аппарат будет нести на борту стереофонические динамики. Сканер отпечатков пальцев расположится либо в области экрана, либо на боковой грани корпуса.

Новый игрофон Xiaomi Black Shark обрастает деталями: выход ожидается в апреле

Упомянута система обратной связи на основе вибраций. Кроме того, говорится о двойной тыльной камере и технологии 27-ваттной быстрой подзарядки аккумуляторной батареи. Объём оперативной памяти в топовой версии будет достигать 12 Гбайт. Программная платформа — Android 9.0 Pie.

Официальная презентация смартфона Xiaomi Black Shark следующего поколения ожидается в апреле. Цена на старте продаж, вероятнее всего, составит от 500 долларов США.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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