Встроенная графика Intel Gen11 почти вдвое быстрее предшественницы в GFXBench

Графическое подразделение компании Intel сейчас активно трудится не только над дискретным графическим ускорителем, но и над архитектурой новой встроенной графики 11-го поколения (Intel Gen11), которая станет частью процессоров с архитектурой Ice Lake. Конечно же, дело не обходится без утечек. Ресурс HardwareLuxx обнаружил в базе теста производительности GFXBench результаты тестирования встроенного GPU серии Intel Gen11.

Речь идёт о встроенной графике Iris Plus Graphics 940. Интересно, что данная «встройка» отнесена к массовому классу GT2, хотя её предшественница, Iris Plus Graphics 640, относится к более продвинутой серии GT3e. Похоже, компания Intel планирует некоторые изменения в иерархии своих встроенных графических процессоров.

Так как протестированная Iris Plus Graphics 940 относится к классу GT2, сравнивать её результаты логично с актуальным представителем данного класса, например, с Intel UHD Graphics 620. Также для сравнения были взяты результаты тестов встроенного графического процессора AMD Vega 11. Заметим, что в случае Intel приведены показатели графической производительности мобильных процессоров, а результат Vega 11 получен при тестировании настольного Ryzen 5 2400G.

Как видно, в большинстве случаев графический процессор Intel с новой архитектурой Gen11 опережает актуальный iGPU того же класса почти в два раза. В свою очередь графический процессор Vega 11 оказывается быстрее новинки Intel на 14,5 % по сумме всех тестов.

К сожалению, доподлинно неизвестно, сколько именно исполнительных блоков (Execution Units, EU) насчитывает графика Iris Plus Graphics 940. Скорее всего, здесь имеется 64 EU, так как раньше Intel заявляла, что именно столько вычислительных блоков получит графика GT2 11-го поколения. Но на стадии разработки возможны различные изменения. Поэтому всё же сложно сказать наверняка, является ли прирост производительности по сравнению с актуальными iGPU большей заслугой архитектурных изменений, или же он произошёл в основном за счёт экстенсивного наращивания количества вычислительных единиц.

Кроме того, стоит заметить, что тестирование в GFXBench не даёт полного представления о производительности того или иного графического процессора в реальных задачах. Поэтому пока нельзя утверждать, что будущая интегрированная графика Intel будет вдвое производительнее актуальной везде и во всём. Остаётся лишь ждать новых утечек, причём желательно с игровыми тестами.



