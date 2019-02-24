Сотрудники Intel подтверждают переход компьютеров Apple на ARM-процессоры

Несколько анонимных сотрудников компании Intel подтвердили журналистам Axios переход Apple на процессоры с архитектурой ARM собственного производства уже в 2020 году для использования в компьютерах Mac.

Apple-Mac-ARM

Данное решение вызывает некоторые опасения касательно уровня производительности подобных процессоров на энергоэффективной архитектуре ARM и будет ли её достаточно для полноценных компьютеров. Согласно изданию Bloomberg, переход на новые процессоры будет производиться в несколько этапов и первым затронет ноутбуки MacBook.

Производительность

Касательно уровня производительности ARM-процессоров Apple, можно упомянуть новый iPad Pro на чипе A12X Bionic, который по заявлениям купертиновцев превосходит 92% всех продаваемых на сегодня компьютеров. После этого A12X Bionic был протестирован в бенчмарка и продемонстрировал впечатляющие показатели, опередив современные мобильные Intel Core i7.

Сроки перехода

В этом свете переход Apple на процессоры ARM собственного производства не вызывает никаких сомнений. К тому же указанные сроки могут подтверждаться другим проектом купертиновцев на 2021 год, который называется Marzipan и предусматривает объединение приложений и слияние iOS и macOS.


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