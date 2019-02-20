NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti всё же не будет лишена тензорных ядер

Ни дня не обходится без новостей о готовящейся видеокарте GeForce GTX 1660 Ti. На этот раз ресурс VideoCardz поделился изображениями готовящихся новинок от Zotac, на YouTube-канале PC World Bulgaria появилось видео с распаковкой видеокарты MSI GeForce GTX 1660 Ti Gaming X, а один из пользователей Reddit поделился фотографиями видеокарты от Galax и раскрыл её спецификации.

Итак, начнём с первых счастливых обладателей GeForce GTX 1660 Ti. Несмотря на то, что официально продажи новинки начнутся лишь 22 февраля, одному из пользователей Reddit удалось приобрести в Австралии новую видеокарту компании Galax за 475 местных долларов, что примерно равно 22 500 рублей. Отмечается, что на данный момент наблюдаются проблемы с драйверами, что помешало провести тестирование новинки.

Однако информация о графическом ускорителе в утилитах вроде AIDA64 отображается правильно. Согласно этим данным, GeForce GTX 1660 Ti действительно построена на графическом процессоре Turing TU116-A400. Он включает в себя 1536 ядер CUDA, 96 текстурных блоков, но что более интересно, имеется здесь и 192 тензорных ядра. Ранее сообщалось, что новый GPU лишится не только RT-ядер, но также и тензорных. Однако в действительности всё оказалось несколько иначе. Возможно, новая видеокарта предложит поддержку DLSS в некотором ограниченном виде.

Что касается компании Zotac, то она подготовила по меньшей мере две собственные версии видеокарты GeForce GTX 1660 Ti. Новинки относятся к сериям AMP! и Twin Fan. Обе видеокарты оснащены системами охлаждения с двумя вентиляторами. В модели GeForce GTX 1660 Ti AMP! использовано два одинаковых вентилятора, тогда как GeForce GTX 1660 Ti Twin Fan один из вентиляторов меньше другого. Также новинка серии AMP! должна обладать более высокой тактовой частотой GPU. Обе видеокарты имеют по одному 8-контактному разъёму питания.

Наконец, что до видеокарты MSI GeForce GTX 1660 Ti Gaming X и её распаковки, то на момент написания данного материала видео уже было недоступно. Однако ресурс Overclock3D заблаговременно сохранил несколько кадров с изображениями видеокарты. Новинка внешне очень похожа на модель GeForce RTX 2060 Gaming Z и отличается лишь логотипом «GeForce GTX», вместо «GeForce RTX». Заметим, что для дополнительного питания имеется один 8-контактный разъём. В комплекте с видеокартой поставляется лишь различная документация и диск с ПО .



