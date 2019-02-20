NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti всё же не будет лишена тензорных ядер

NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti всё же не будет лишена тензорных ядер

Ни дня не обходится без новостей о готовящейся видеокарте GeForce GTX 1660 Ti. На этот раз ресурс VideoCardz поделился изображениями готовящихся новинок от Zotac, на YouTube-канале PC World Bulgaria появилось видео с распаковкой видеокарты MSI GeForce GTX 1660 Ti Gaming X, а один из пользователей Reddit поделился фотографиями видеокарты от Galax и раскрыл её спецификации.

NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti всё же не будет лишена тензорных ядер

Итак, начнём с первых счастливых обладателей GeForce GTX 1660 Ti. Несмотря на то, что официально продажи новинки начнутся лишь 22 февраля, одному из пользователей Reddit удалось приобрести в Австралии новую видеокарту компании Galax за 475 местных долларов, что примерно равно 22 500 рублей. Отмечается, что на данный момент наблюдаются проблемы с драйверами, что помешало провести тестирование новинки.

NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti всё же не будет лишена тензорных ядер

Однако информация о графическом ускорителе в утилитах вроде AIDA64 отображается правильно. Согласно этим данным, GeForce GTX 1660 Ti действительно построена на графическом процессоре Turing TU116-A400. Он включает в себя 1536 ядер CUDA, 96 текстурных блоков, но что более интересно, имеется здесь и 192 тензорных ядра. Ранее сообщалось, что новый GPU лишится не только RT-ядер, но также и тензорных. Однако в действительности всё оказалось несколько иначе. Возможно, новая видеокарта предложит поддержку DLSS в некотором ограниченном виде.

NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti всё же не будет лишена тензорных ядер

NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti всё же не будет лишена тензорных ядер

Что касается компании Zotac, то она подготовила по меньшей мере две собственные версии видеокарты GeForce GTX 1660 Ti. Новинки относятся к сериям AMP! и Twin Fan. Обе видеокарты оснащены системами охлаждения с двумя вентиляторами. В модели GeForce GTX 1660 Ti AMP! использовано два одинаковых вентилятора, тогда как GeForce GTX 1660 Ti Twin Fan один из вентиляторов меньше другого. Также новинка серии AMP! должна обладать более высокой тактовой частотой GPU. Обе видеокарты имеют по одному 8-контактному разъёму питания.

NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti всё же не будет лишена тензорных ядер

NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti всё же не будет лишена тензорных ядер

Наконец, что до видеокарты MSI GeForce GTX 1660 Ti Gaming X и её распаковки, то на момент написания данного материала видео уже было недоступно. Однако ресурс Overclock3D заблаговременно сохранил несколько кадров с изображениями видеокарты. Новинка внешне очень похожа на модель GeForce RTX 2060 Gaming Z и отличается лишь логотипом «GeForce GTX», вместо «GeForce RTX». Заметим, что для дополнительного питания имеется один 8-контактный разъём. В комплекте с видеокартой поставляется лишь различная документация и диск с ПО.

NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti всё же не будет лишена тензорных ядер


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Canon представила полнокадровую беззеркальную камеру EOS RPCanon представила полнокадровую беззеркальную камеру EOS RP
Строгий ПК-корпус X2 Vision 7017 оценён в €50Строгий ПК-корпус X2 Vision 7017 оценён в €50
Выяснилась стоимость и уровень производительности эксклюзивного процессора Intel Core i9-9990XEВыяснилась стоимость и уровень производительности эксклюзивного процессора Intel Core i9-9990XE
Монитор EIZO ColorEdge CS2410 обеспечивает 100 % охват пространства sRGBМонитор EIZO ColorEdge CS2410 обеспечивает 100 % охват пространства sRGB
ID-Cooling IS-30: низкопрофильная система охлаждения высотой всего 30 ммID-Cooling IS-30: низкопрофильная система охлаждения высотой всего 30 мм
Блок рекламы


Похожие новости
Рекомендованная стоимость GeForce GTX 1660 Ti действительно составит $279Рекомендованная стоимость GeForce GTX 1660 Ti действительно составит $279
MSI оснастит новый 14-дюймовый ультрабук видеокартой GeForce MX250MSI оснастит новый 14-дюймовый ультрабук видеокартой GeForce MX250
EVGA и Palit готовят компактные версии GeForce GTX 1660 TiEVGA и Palit готовят компактные версии GeForce GTX 1660 Ti
Intel готовит загадочный четырёхъядерный процессор Core i3-9100FIntel готовит загадочный четырёхъядерный процессор Core i3-9100F
Статистика Steam: с продажами GeForce RTX что-то не заладилосьСтатистика Steam: с продажами GeForce RTX что-то не заладилось
Ускоритель ASUS TUF GeForce RTX 2060 OC рассчитан на компактные системыУскоритель ASUS TUF GeForce RTX 2060 OC рассчитан на компактные системы
Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 2070 Gaming OC White 8G: белый кожух и RGB-подсветкаВидеокарта GIGABYTE GeForce RTX 2070 Gaming OC White 8G: белый кожух и RGB-подсветка
Акции NVIDIA обвалились почти на 18%Акции NVIDIA обвалились почти на 18%
MSI опубликовала список мониторов с поддержкой Adaptive-Sync на видеокартах NVIDIAMSI опубликовала список мониторов с поддержкой Adaptive-Sync на видеокартах NVIDIA
AMD будет продавать Radeon VII почти по себестоимостиAMD будет продавать Radeon VII почти по себестоимости
Последние новости
Подгружаем последние новости