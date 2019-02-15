Выяснилась стоимость и уровень производительности эксклюзивного процессора Intel Core i9-9990XE

Выяснилась стоимость и уровень производительности эксклюзивного процессора Intel Core i9-9990XE

Хотя компания Intel так и не представила процессор Core i9-9990XE официально и даже не добавила его в свой каталог, продажи новинки уже начались, благодаря чему о ней выясняется всё больше подробностей. На этот раз благодаря компании Puget Systems стала известна стоимость нового процессора, а также некоторые результаты тестирования его производительности.

Новый Core i9-9990XE является, пожалуй, самым необычным процессором Intel за последние годы, ведь он сочетает в себе не самые совместимые вещи: большое число ядер и высокую тактовую частоту. Напомним, что новинка обладает 14 ядрами и 28 потоками, а её тактовая частота достигает 5,1 ГГц для одного ядра и 5,0 ГГц для всех ядер в режиме Turbo. Базовая частота равна 4,0 ГГц.

Выяснилась стоимость и уровень производительности эксклюзивного процессора Intel Core i9-9990XE

Чтобы подчеркнуть особый статус нового процессора, компания Intel решила распространять его посредством закрытого аукциона лишь среди особо приближённых OEM-производителей настольных систем. Как сообщает Puget Systems, выигравшая один из аукционов, ей пришлось заплатить за Core i9-9990XE около $2300. Для сравнения, «рядовой» 14-ядерный процессор Core i9-9940X с более низкими частотами стоит $900.

Выяснилась стоимость и уровень производительности эксклюзивного процессора Intel Core i9-9990XE

Также победитель аукциона поделился подробностями об уровне производительности процессора Core i9-9990XE. Сообщается, что новинка уверенно обошла процессор Core i9-9940X с таким же числом ядер и вплотную приблизилась к 18-ядерному Core i9-9980XE. А по производительности одного ядра в Cinebench R15 новинка даже обошла Core i9-9900K. Отдельно отметим высокую производительность в LINPACK, который задействует AVX-512.

Выяснилась стоимость и уровень производительности эксклюзивного процессора Intel Core i9-9990XE

Ещё новый процессор был протестирован в Pix4D 4.3, где показал превосходство не только над 18-ядерным Core i9-9980XE, но также и над 32-ядерным AMD Ryzen Threadripper 2990WX. Наконец отметим, что тестирования в программах Adobe Photoshop, Premiere Pro, After Effects и Lightroom в большинстве случаев показали превосходство новинки над другими чипами Intel.

Выяснилась стоимость и уровень производительности эксклюзивного процессора Intel Core i9-9990XE

Выяснилась стоимость и уровень производительности эксклюзивного процессора Intel Core i9-9990XE

Однако компания Puget Systems отмечает, что пока что не планирует выпускать системы на базе процессора Core i9-9990XE по целому ряду причин. Во-первых, данных процессоров доступно очень мало, так что удовлетворить спрос может быть фактически нереально, ведь совсем не факт, что компания сможет выиграть следующие аукционы. Другой причиной является слишком высокая стоимость новинки. Также отмечается крайне высокое тепловыделение, что может привести к более быстрой деградации чипа и выходу его из строя. Вишенкой на торте является то, что компания Intel не предоставляет никакой гарантии на Core i9-9990XE.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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