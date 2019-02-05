Apple запатентовала стеклянную клавиатуру для MacBook

Согласно патентной заявке, поданной в USPTO летом прошло года, Apple разрабатывает стеклянную панель с тактильной отдачей, которая должна заменит привычный механизм клавиш Butterfly в MacBook.

Несмотря на то, что весь стеклянный блок клавиатуры монолитный, каждая клавиша выступает над поверхностью корпуса, а также обеспечивает тактильный отклик, как обычная кнопка (возможно, здесь будет применена технология Force Touch). Такой подход гораздо удобней для пользователя, нежели использование виртуальной клавиатуры на тачскрине, и позволит вводить текст на ощупь.

Данный тип клавиатуры позволит предотвратить попадание под клавиши влаги, грязи и мелких частиц, что полностью решит проблему с залипанием клавиатуры Butterfly.