Eurocom Sky X4C: ноутбук с возможностью апгрейда процессора и видеокарты

Eurocom Sky X4C: ноутбук с возможностью апгрейда процессора и видеокарты

Компания Eurocom анонсировала обновлённую версию мощного портативного компьютера Sky X4C, который адресован требовательным пользователям и профессионалам.

Особенностью ноутбука являются гибкие возможности апгрейда. Допускается установка процессоров Intel Coffee Lake в исполнении LGA 1151 — вплоть до чипа Core i9-9900K. Для модулей оперативной памяти DDR4-2133/2400/2666/3000 есть четыре разъёма SODIMM, а суммарный объём ОЗУ может достигать 128 Гбайт.

Используется графический ускоритель формата MXM. Причём отныне покупатели могут заказать карту NVIDIA GeForce RTX 2080, GeForce RTX 2070 или GeForce RTX 2060.

Eurocom Sky X4C: ноутбук с возможностью апгрейда процессора и видеокарты

Внутри корпуса могут расположиться два твердотельных модуля типоразмера M.2 2280 и два 2,5-дюймовых накопителя толщиной 7 или 9,5 мм. Поддерживается память Intel Optane.

Дисплей имеет размер 15,6 дюйма по диагонали. Возможно применение панели FHD (1920 ? 1080 точек) с частотой обновления до 144 Гц или 4K (3840 ? 2160 пикселей) с частотой обновления 60 Гц.

Eurocom Sky X4C: ноутбук с возможностью апгрейда процессора и видеокарты

Оснащение включает гигабитный сетевой контроллер, адаптеры Wi-Fi 802.11ас и Bluetooth, дактилоскопический сканер, порты Thunderbolt 3, USB 3.1 Type-C, USB 3.1, mini DisplayPort 1.3, HDMI 2.0 и пр.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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