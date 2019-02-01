MediaTek прогнозирует 20-процентное падение выручки по результатам І квартала

MediaTek сообщила, что в последней четверти года её консолидированная выручка снизилась на 9,2 % по сравнению с ІІІ кварталом, до $1,98 млрд. Тайваньская компания объясняет это сезонным спадом продаж потребительской электроники: в отличие от продажи готовой продукции, у производителей комплектующих IV квартал традиционно слабый, так как их продукция закупается заранее. Чистая прибыль одного из ведущих производителей ARM-процессоров начального уровня составила $122 млн, что на внушительные на 45,4 % меньше результатов ІІІ четверти.

За весь 2018 год консолидированная выручка MediaTek почти не изменилась и составила $7,74 млрд, тогда как чистая прибыль выразилась в размере $676 млн, что на 13,7 % ниже результатов предыдущего года.

MediaTek ожидает, что валовая прибыль в начавшемся І квартале составит 38–41% (то есть сохранится на текущем уровне), тогда как выручка дополнительно снизится на 12–20 % по сравнению с неудачным IV кварталом, а в дальнейшем останется неизменной или будет немного возрастать в течение всего 2019 года.

Исполнительный директор компании Рик Цай (Rick Tsai) утверждает, что текущее замедление роста на мировом рынке смартфонов удастся преодолеть лишь когда устройства с поддержкой 5G станут коммерчески доступными. MediaTek активизировала разработку своих решений 5G и планирует выпустить соответствующую серию однокристальных систем в конце 2019 года после запуска модема 5G в первом полугодии.

Господин Цай также сообщил, что компания продолжит расширять ассортимент своей продукции. В 2019 году MediaTek представит новые решения для Wi-Fi следующего поколения, 802.11ax, и автомобильной электроники. Руководитель отметил, что улучшение ассортимента продукции приносит свои плоды.



