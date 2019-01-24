Acer представила ударопрочный 14-дюймовый ноутбук TravelMate B114-21 для студентов

На выставке BETT Show 2019 в Лондоне Acer анонсировала новый ноутбук, под названием TravelMate B114-21. Новинка предназначается для образовательных целей, и обладает высокой прочностью и степенью защиты по военному стандарту США (MIL-STD 810G).

Дисплей

TravelMate B114-21 заключен в ударопрочный корпус, и получил 14-дюймовый дисплей Full HD (1920 ? 1080 пикселей). Благодаря 180-градусному шарниру можно выбрать удобное положение для учебного процесса.

Аппаратная основа

Производительность TravelMate B114-21 обеспечивает процессор AMD A6-9220 C(включая 7-нм поколение) в тандеме с видеокартой Radeon R5. Лэптоп предлагает широкие возможности хранения: до 256 ГБ двухканального SSD-накопителя PCIe NVMe или до 64 ГБ флэш-памяти eMMC. Время автономной работы новинки достигает 10 часов.

Другое

Для подключения к периферийным устройствам используются два порта USB 2.0, USB 3.1, HDMI и кард-ридер формата SD. В качестве программного обеспечения применяется ОС Windows 10 в режиме S.

Доступность, цена

В продаже TravelMate B114-21 появится во втором квартале текущего года. Спецификации, доступность и цены лэптопа будут различаться в зависимости от региона.