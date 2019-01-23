Samsung представила 15,6-дюймовый 4K OLED-дисплей для ноутбуков

Южнокорейская компания Samsung выпустила первый в мире 15,6-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 4K UHD. Новинка предназначена для игр со сверхвысоким разрешением, графического дизайна и потокового видео.

4K OLED-дисплей Samsung для ноутбуков

Как утверждает производитель, экран «оснащен широким спектром передовых функций, включая контрастность исключительного качества, а также высочайшую точность цветопередачи, полную совместимость с HDR, очень широкую цветовую гамму и замечательную видимость на улице».

Разрешение нового экрана составляет 3840?2160 пикселей, яркость – в диапазоне от 0,0005 до 600 нит, коэффициент контрастности – 120000: 1. Панель оптимизирована для полного охвата цветовой гаммы DCI-P3 HDR.

OLED-панель Samsung поддерживает 3,4 миллиона цветов, что вдвое больше, чем в LCD-дисплеях. По сравнению с LCD-экранами, у данного дисплея черный цвет выглядят в 200 раз темнее, а белый – в два раза ярче.

Массовое производство нового OLED-экрана начнется уже в следующем месяце. Спустя некоторое время панели появятся в ноутбуках премиум-класса от нескольких производителей.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Hard

←+Ctrl+→

Интересные новости
Taihe Gemini: 15,6-дюймовый портативный сенсорный мониторTaihe Gemini: 15,6-дюймовый портативный сенсорный монитор
Плата ASUS Prime B365M-A допускает подключение светодиодных лентПлата ASUS Prime B365M-A допускает подключение светодиодных лент
AMD: в нынешнем поколении не будет гибридных процессоров с отдельным кристаллом GPUAMD: в нынешнем поколении не будет гибридных процессоров с отдельным кристаллом GPU
NVIDIA распродала почти все GeForce GTX 10-й серииNVIDIA распродала почти все GeForce GTX 10-й серии
NVIDIA рассказала об особенностях режима совместимости с мониторами FreeSyncNVIDIA рассказала об особенностях режима совместимости с мониторами FreeSync
Блок рекламы


Похожие новости
Samsung представила SSD-накопители 970 EVO Plus со скоростью чтения 3500 МБ/сSamsung представила SSD-накопители 970 EVO Plus со скоростью чтения 3500 МБ/с
HP представила два защищенных хромбука для студентовHP представила два защищенных хромбука для студентов
Louis Vuitton представила беспроводные наушники за $995Louis Vuitton представила беспроводные наушники за $995
Sharp представила защищенные ноутбуки Dynabook G с весом 779 граммSharp представила защищенные ноутбуки Dynabook G с весом 779 грамм
Nikon представила камеру Coolpix B600 с 60-кратным оптическим зумомNikon представила камеру Coolpix B600 с 60-кратным оптическим зумом
Samsung через два года выпустит чипы, изготовленные по 3-нм техпроцессуSamsung через два года выпустит чипы, изготовленные по 3-нм техпроцессу
CES 2019: MSI представила модельный ряд топовых ноутбуковCES 2019: MSI представила модельный ряд топовых ноутбуков
CES 2019: Cooler Master представила необслуживаемую СЖО MasterLiquid ML240P MirageCES 2019: Cooler Master представила необслуживаемую СЖО MasterLiquid ML240P Mirage
CES 2019: Sony представила новые 8K- и 4K- телевизоры и другие мультимедийные устройстваCES 2019: Sony представила новые 8K- и 4K- телевизоры и другие мультимедийные устройства
CES 2019: AMD представила 7-нм видеокарту Radeon VII с 16 ГБ памяти HBM2 за $699CES 2019: AMD представила 7-нм видеокарту Radeon VII с 16 ГБ памяти HBM2 за $699
Последние новости
Подгружаем последние новости