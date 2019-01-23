Samsung представила 15,6-дюймовый 4K OLED-дисплей для ноутбуков

Южнокорейская компания Samsung выпустила первый в мире 15,6-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 4K UHD. Новинка предназначена для игр со сверхвысоким разрешением, графического дизайна и потокового видео.

Как утверждает производитель, экран «оснащен широким спектром передовых функций, включая контрастность исключительного качества, а также высочайшую точность цветопередачи, полную совместимость с HDR, очень широкую цветовую гамму и замечательную видимость на улице».

Разрешение нового экрана составляет 3840?2160 пикселей, яркость – в диапазоне от 0,0005 до 600 нит, коэффициент контрастности – 120000: 1. Панель оптимизирована для полного охвата цветовой гаммы DCI-P3 HDR.

OLED-панель Samsung поддерживает 3,4 миллиона цветов, что вдвое больше, чем в LCD-дисплеях. По сравнению с LCD-экранами, у данного дисплея черный цвет выглядят в 200 раз темнее, а белый – в два раза ярче.

Массовое производство нового OLED-экрана начнется уже в следующем месяце. Спустя некоторое время панели появятся в ноутбуках премиум-класса от нескольких производителей.