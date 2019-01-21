8-ядерный процессор AMD Gonzalo ляжет в основу игровых консолей следующего поколения

Все современные игровые приставки Sony и Microsoft построены на базе кастомных гибридных чипов AMD с процессорными ядрами Jaguar и видеоядром с архитектурой GCN. Согласно новой инсайдерской информации, грядущее поколения популярных консолей также будет базироваться на APU от AMD.

AMD Gonzalo

Инсайдером под ником TUM_APISAK в неоглашенной базе данных была обнаружена информация о гибридном процессоре AMD под кодовым именем Gonzalo с 8 процессорными ядрами, работающими на частотах от 1,6 до 3,2 ГГц, и видеоускорителем архитектуры Navi 10 Lite. TDP чипа составит 95 Вт, кеш-память L2 – 4 МБ, а L3 – 16 МБ. Помимо этого, процессор будет выпущен для сокета AM4.

AMD Gonzalo

К сожалению, более детальная информация о AMD Gonzalo отсутствует, однако появление названия продукта может свидетельствовать о завершающем этапе работы над ним. Впрочем, исходя из слухов, Sony PlayStation 5 может быть анонсирована уже на игровой выставке E3 2019 в июне, поэтому ждать до появления официальной информации осталось совсем недолго.


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