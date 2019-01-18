Новый комплект беспроводных устройств ввода Rapoo адресован мобильным пользователям

Новый комплект беспроводных устройств ввода Rapoo адресован мобильным пользователям

Компания Rapoo анонсировала набор 8000 Wireless Mouse & Keyboard Combo, включающий клавиатуру и мышь с беспроводным подключением к компьютеру.

Комплект адресован прежде всего тем пользователям, которые часто перемещаются с места на место. Компактная клавиатура, лишённая блока цифровых кнопок в правой части, не займёт много места при транспортировке. При этом защита от случайно пролитой жидкости улучшает эксплуатационные характеристики.

Новый комплект беспроводных устройств ввода Rapoo адресован мобильным пользователям

Мышь оснащена оптическим датчиком с разрешающей способностью 1000 DPI (точек на дюйм). Переключатели, как утверждается, рассчитаны на 10 млн срабатываний. Симметричный дизайн позволяет работать с манипулятором и правой, и левой рукой.

Для обмена данными с компьютером служит миниатюрный приёмопередатчик с интерфейсом USB, работающий в диапазоне 2,4 ГГц. Заявленный радиус действия достигает 10 метров.

Новый комплект беспроводных устройств ввода Rapoo адресован мобильным пользователям

Разработчик говорит, что благодаря реализованным технологиям энергосбережения устройства ввода могут функционировать до 12 месяцев без замены батареек.

Для клавиатуры и мыши из комплекта 8000 Wireless Mouse & Keyboard Combo предусмотрено несколько вариантов цветового исполнения. Гарантия производителя — три года.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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