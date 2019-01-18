Новый комплект беспроводных устройств ввода Rapoo адресован мобильным пользователям
Компания Rapoo анонсировала набор 8000 Wireless Mouse & Keyboard Combo, включающий клавиатуру и мышь с беспроводным подключением к компьютеру.
Комплект адресован прежде всего тем пользователям, которые часто перемещаются с места на место. Компактная клавиатура, лишённая блока цифровых кнопок в правой части, не займёт много места при транспортировке. При этом защита от случайно пролитой жидкости улучшает эксплуатационные характеристики.
Мышь оснащена оптическим датчиком с разрешающей способностью 1000 DPI (точек на дюйм). Переключатели, как утверждается, рассчитаны на 10 млн срабатываний. Симметричный дизайн позволяет работать с манипулятором и правой, и левой рукой.
Для обмена данными с компьютером служит миниатюрный приёмопередатчик с интерфейсом USB, работающий в диапазоне 2,4 ГГц. Заявленный радиус действия достигает 10 метров.
Разработчик говорит, что благодаря реализованным технологиям энергосбережения устройства ввода могут функционировать до 12 месяцев без замены батареек.
Для клавиатуры и мыши из комплекта 8000 Wireless Mouse & Keyboard Combo предусмотрено несколько вариантов цветового исполнения. Гарантия производителя — три года.
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Hard
18.01.2019 13:52