AMD подала иск против Mediatek за нарушение патентов на GPU и APU

Как сообщает издание Bloomberg, AMD подала в суд на MediaTek, обвиняя последнюю в использовании запатентованных технологий, связанных с ускоренными (APU) и графическими процессорами (GPU), в самых разных продуктах, начиная от телевизоров до неких умных устройств. AMD добивается денежной компенсации за прошлые и текущие нарушения, а также постановления суда о запрете неразрешённого использования её патентов в будущем.

Этот иск последовал за жалобой, поданной AMD в Комиссию по международной торговле США (ITC) ещё в 2017 году против MediaTek, Sigma Designs и других. AMD отмечала, что указанные компании нарушили несколько патентов, связанных с её графическими технологиями в стремлении предлагать дешёвые и качественные телевизоры. ITC приняла решение в пользу AMD в августе 2018 года, предоставив компании юридическую поддержку для подачи иска.

Два из оспариваемых патентов AMD были получены в результате приобретения ATI Technologies в 2006 году, а третий принадлежал ей изначально. Они описывают систему параллельных конвейеров и унифицированные шейдерные технологии, а также архитектуру для их использования. AMD применяет технологии в своих видеокартах, но их можно задействовать и в других типах продуктов, включая телевизоры или умные часы.

Непонятно, почему AMD отложила оформление иска против MediaTek до решения ITC? Возможно, компании вели переговоры об урегулировании, которые ничем не окончились? Можно вспомнить, что AMD пришла к общему согласию с LG ещё до вердикта ITC. В любом случае, не станет неожиданностью, если в ближайшие месяцы MediaTek пойдёт на соглашение с AMD вместо судебного разбирательства. Юридические противостояния обходятся дорого, особенно после решения ITC, которое сложно оспорить.



