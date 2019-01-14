AMD подала иск против Mediatek за нарушение патентов на GPU и APU

AMD подала иск против Mediatek за нарушение патентов на GPU и APU

Как сообщает издание Bloomberg, AMD подала в суд на MediaTek, обвиняя последнюю в использовании запатентованных технологий, связанных с ускоренными (APU) и графическими процессорами (GPU), в самых разных продуктах, начиная от телевизоров до неких умных устройств. AMD добивается денежной компенсации за прошлые и текущие нарушения, а также постановления суда о запрете неразрешённого использования её патентов в будущем.

Этот иск последовал за жалобой, поданной AMD в Комиссию по международной торговле США (ITC) ещё в 2017 году против MediaTek, Sigma Designs и других. AMD отмечала, что указанные компании нарушили несколько патентов, связанных с её графическими технологиями в стремлении предлагать дешёвые и качественные телевизоры. ITC приняла решение в пользу AMD в августе 2018 года, предоставив компании юридическую поддержку для подачи иска.

Два из оспариваемых патентов AMD были получены в результате приобретения ATI Technologies в 2006 году, а третий принадлежал ей изначально. Они описывают систему параллельных конвейеров и унифицированные шейдерные технологии, а также архитектуру для их использования. AMD применяет технологии в своих видеокартах, но их можно задействовать и в других типах продуктов, включая телевизоры или умные часы.

AMD подала иск против Mediatek за нарушение патентов на GPU и APU

Непонятно, почему AMD отложила оформление иска против MediaTek до решения ITC? Возможно, компании вели переговоры об урегулировании, которые ничем не окончились? Можно вспомнить, что AMD пришла к общему согласию с LG ещё до вердикта ITC. В любом случае, не станет неожиданностью, если в ближайшие месяцы MediaTek пойдёт на соглашение с AMD вместо судебного разбирательства. Юридические противостояния обходятся дорого, особенно после решения ITC, которое сложно оспорить.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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